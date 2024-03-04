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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında

Altı büyük otel grubu, beş yıl içinde zincirlerine 450’nin üzerinde otel eklemeyi planlıyor.

04 Mart 2024
Yerli-yabancı zincirler otel açma yarışında

Wyndham’dan Dedeman’a, Hilton’dan Elite World’e kadar yerli ve yabancı otel zincirleri, turizmin gözde ülkesi Türkiye’nin 81 kentine odaklandı. Altı büyük otel grubu, beş yıl içinde zincirlerine 450’nin üzerinde otel eklemeyi planlıyor.

Turizmde Akdeniz Çanağı’nın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olan Türkiye, binlerce oteline rağmen hala otel yatırımında ‘gözde ülke’ olmaya devam ediyor. 

Geçmişte kıyı otelleri ile büyüyen Türk turizmi günümüzde ekonominin gelişip ticaretin Anadolu’ya yayılması, turistlerin otantik deneyim arayışı gibi birçok faktörden dolayı şehir otelleri ile gelişim gösteriyor. 

Bu süreçte Anadolu’nun önde gelen kentlerinin yanı sıra Karadeniz’den Ege’ye, İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya kadar Türkiye’nin 7 bölgesi ve 81 ili dünyanın en büyük zincirleri olan Wyndham, Hilton, Accor ve Radisson otel grupları ile Dedeman, Elite World gibi yerli zincirlerin yatırım merceğine girdi.

Bu zincirler yeni otel yatırımlarını ya da markasız otelleri franchise/işletme anlaşması ile zincirlerine ekleyerek Türkiye geneline yayılıyorlar.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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