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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Yeşil dönüşüm zamanı

Ekonomist Dergisi olarak, bu sayımızda ihracatçılardan dev holdinglere, sivil toplum örgütlerinden ticaret ve sanayi odalarına kadar iş dünyasının ‘yeşil dönüşüm’ stratejilerine mercek tuttuk.

12 Kasım 2023
Yeşil dönüşüm zamanı

Otomotivden kimyaya, hazır giyimden demir-çelik sektörüne kadar başta AB’ye ihracatta ön sırada yer alan sektörler olmak üzere tüm iş dünyasının gündeminde ‘yeşil dönüşüm’ var. 

‘Yeşil Mutabakat’ sürecine uyum için yol haritasını oluşturan şirketler yatırım için kolları sıvadı. Ekonomist Dergisi olarak, bu sayımızda ihracatçılardan dev holdinglere, sivil toplum örgütlerinden ticaret ve sanayi odalarına kadar iş dünyasının ‘yeşil dönüşüm’ stratejilerine mercek tuttuk.

Dünya genelinde yaşanan iklim krizi, özellikle Covid 19 pandemisi sonrasında daha yaşanabilir bir gezegene sahip olabilmek için sürdürülebilir ve temiz enerji ile üretim yollarına olan talebi artırdı. 

Hem devletler hem de üreticiler ve tüketiciler artık ekonomide ‘yeşil dönüşüm’ konusunda çok daha hassas ve duyarlı hareket etmeye çalışıyor. Paris İklim Anlaşması’ndan Yeşil Mutabakat’a kadar küresel ölçekte adeta bir ‘yeşil’ seferberlik yaşanıyor. 

Türkiye de bu devrim niteliğindeki büyük dönüşümün bir parçası olmak için kolları sıvamış durumda. Enerjiden gıdaya, demir-çelikten kimyaya kadar dev sektörler, yeni dönemin stratejileri oluşturmaya ve uygulamaya başladı. 

Öte yandan pandemi sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile özellikle Avrupa ülkelerinde baş gösteren enerji tedariki krizi, ‘yeşil dönüşüm’e olan ilgiyi bir miktar azalttı. Bugünlerde ise İsrail-Hamas savaşı nedeni ile petrol fiyatları ve enerji tedarik yolları yeniden tüm dünyanın gündeminde. 

Buna karşın dünya genelinde küresel ısınmanın getirdiği olumsuzluklar nedeniyle yaşanan sellerden kuraklıklara kadar pek çok felaket, dünya gezegenindeki tüm canlıların geleceğini tehdit etmeye devam ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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