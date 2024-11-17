Elektrikli Suzuki Vitara görücüye çıktı

Üretimi 2025 ilkbaharında başlayacak olan yeni e-VITARA’nın 2025 yazında farklı ülkelerde satışa sunulması bekleniyor. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin fotoğrafları

1 MİLANO'DA TANITTI SUZUKI, İtalya'nın Milano şehrinde ilk seri üretim elektrikli araç (BEV) modeli e-VITARA'yı dünyaya tanıttı. Üretimi 2025 ilkbaharında başlayacak olan yeni e-VITARA’nın 2025 yazında Avrupa, Hindistan ve Japonya da dahil olmak üzere farklı ülkelerde satışa sunulması bekleniyor. Yeni e-VITARA Suzuki'nin ilk küresel stratejik elektrikli araç (BEV) modeli olmasıyla öne çıkıyor.

2 “Elektrikli araç serimizi genişletmeye devam edeceğiz” Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki, “e-VITARA, müşterilerimize kullanımı kolay bir elektrikli araç sunmak üzere, geliştirdiğimiz ilk elektrikli aracımız. Karbon nötr bir topluma ulaşmak üzere, belirli bölgelere göre uyarlanmış elektrikli araçlar, hibrit araçlar ve CNG araçlar da dahil olmak üzere farklı seçenekler sunacağız. Yeni e-VITARA modelinin tanıtımı, karbon nötr yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Yeni e-VITARA modelimizi tanıttıktan sonra elektrikli araç serimizi genişletmeye ve tüm ihtiyaçlara uygun mobilite çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

3 e-VİTARA HAKKINDA "Yüksek Teknoloji ve Macera" tasarım temasıyla yollara çıkan yeni e-VITARA 4.275 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik,, 1.635 mm yükseklik ve 2.700 mm aks mesafesine sahip.

4 Yeni ALLGRIP-e ve HEARTECT-e platformu Yeni SUZUKI e-VITARA, SUZUKI’nin yeni nesil 4x4 ALLGRIP-e sistemi ile tüm zeminlerde üst seviye bir yol tutuşu vadediyor. Açıklamaya göre ALLGRIP-e sistemi önde ve arkada iki adet bağımsız e-Axle sistemi ile bir elektrikli 4x4 çekiş sistemi.