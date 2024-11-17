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Elektrikli Suzuki Vitara görücüye çıktı

Japon otomotiv üreticisi SUZUKI, ilk seri üretim elektrikli araç modeli e-VITARA’nın dünya lansmanını gerçekleştirdi.

17 Kasım 2024 | 23:00
Son Güncellenme: 17 Kasım 2024 | 23:01
Elektrikli Suzuki Vitara görücüye çıktı

Üretimi 2025 ilkbaharında başlayacak olan yeni e-VITARA’nın 2025 yazında farklı ülkelerde satışa sunulması bekleniyor. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları ve modelin fotoğrafları

1 MİLANO'DA TANITTI

MİLANO'DA TANITTI SUZUKI, İtalya'nın Milano şehrinde ilk seri üretim elektrikli araç (BEV) modeli e-VITARA'yı dünyaya tanıttı. Üretimi 2025 ilkbaharında başlayacak olan yeni e-VITARA’nın 2025 yazında Avrupa, Hindistan ve Japonya da dahil olmak üzere farklı ülkelerde satışa sunulması bekleniyor. Yeni e-VITARA Suzuki'nin ilk küresel stratejik elektrikli araç (BEV) modeli olmasıyla öne çıkıyor.

2 “Elektrikli araç serimizi genişletmeye devam edeceğiz”

“Elektrikli araç serimizi genişletmeye devam edeceğiz” Suzuki Motor Corporation Başkanı Toshihiro Suzuki, “e-VITARA, müşterilerimize kullanımı kolay bir elektrikli araç sunmak üzere, geliştirdiğimiz ilk elektrikli aracımız. Karbon nötr bir topluma ulaşmak üzere, belirli bölgelere göre uyarlanmış elektrikli araçlar, hibrit araçlar ve CNG araçlar da dahil olmak üzere farklı seçenekler sunacağız. Yeni e-VITARA modelinin tanıtımı, karbon nötr yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Yeni e-VITARA modelimizi tanıttıktan sonra elektrikli araç serimizi genişletmeye ve tüm ihtiyaçlara uygun mobilite çözümleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

3 e-VİTARA HAKKINDA

e-VİTARA HAKKINDA "Yüksek Teknoloji ve Macera" tasarım temasıyla yollara çıkan yeni e-VITARA 4.275 mm uzunluk, 1.800 mm genişlik,, 1.635 mm yükseklik ve 2.700 mm aks mesafesine sahip.

4 Yeni ALLGRIP-e ve HEARTECT-e platformu

Yeni ALLGRIP-e ve HEARTECT-e platformu Yeni SUZUKI e-VITARA, SUZUKI’nin yeni nesil 4x4 ALLGRIP-e sistemi ile tüm zeminlerde üst seviye bir yol tutuşu vadediyor. Açıklamaya göre ALLGRIP-e sistemi önde ve arkada iki adet bağımsız e-Axle sistemi ile bir elektrikli 4x4 çekiş sistemi.

5 3 farklı güç aktarma seçeneği

3 farklı güç aktarma seçeneği Yeni SUZUKI e-VITARA, 4x2 ön tekerlekten çekiş ve ALLGRIP-e 4x4 çekiş sistemleri ile yollara çıkacak. Ön tekerlekten çekiş sistemine sahip versiyon 49 ve 61 kWsa’lik lityum demir fosfat batarya ile, ALLGRIP-e 4x4 çekiş sistemine sahip versiyon ise 61 kWsa’lik batarya ile pazara göre satışa sunulacak. 49 kWsa batarya ile donatılan versiyon 106 kW güç ve 189 Nm tork üretirken 61 kWsa’lik bataryaya sahip önden çekişli versiyon 128 kW güç ve 189 Nm tork değeri sunuyor. Diğer tarafta 61 kWsa batarya kapasitesine ve ALLGRIP-e 4x4 çekiş sistemine sahip versiyon 135 kW güç ve 300 Nm tork değeri ile performans ve arazi kabiliyeti sunuyor.
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