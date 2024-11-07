Citroen Kasım 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre C4 X modellerinde kasım ayında 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

modellerinde kasım ayında 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. SUV modeli C5 Aircross modelinde 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

modelinde 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor. Yeni Berlingo Kombi ve Berlingo Van modelleri 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Yeni Jumpy Spacetourer , 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Jumper modeli 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

modeli 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Yeni Citroen Jumpy modeli ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

ELEKTRİKLİ MODELLER

Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Citroen Ami One ve Citroen Ami Peps modelleri için kasımda 200 bin lira için 12 ay 1,99 faizli kredi veya 120 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

