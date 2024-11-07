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Citroen Kasım 2024 kampanyasını duyurdu

Citroen, kasım ayına ilişkin ödeme seçeneklerini duyurdu.

07 Kasım 2024 | 22:57
Citroen Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre C4 X modellerinde kasım ayında 200 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • SUV modeli C5 Aircross modelinde 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Yeni Berlingo Kombi ve  Berlingo Van modelleri 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Jumper modeli 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Citroen Jumpy modeli ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

ELEKTRİKLİ MODELLER

Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
Citroen Ami One ve Citroen Ami Peps modelleri için kasımda 200 bin lira için 12 ay 1,99 faizli kredi veya 120 bin lira için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.
 

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Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Kasım)
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
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New York borsası ralliyle açıldı
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