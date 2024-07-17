Yenilenen Škoda Octavia satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

1996 yılından bu yana 7 milyonun üzerinde satış adedine ulaşan Octavia, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle Türkiye'de satışa çıktı. İşte yapılan açıklamanın detayları ve lansman fiyatı:

1 NELER DEĞİŞTİ? Yenilenen Octavia Sedan ve Combi modeli yeni 2 boyutlu Škoda logosuna sahip. Yeni Škoda ön ızgarası, yeni Crystallinium Full LED Matrix ön farlar, yeni LED stop lambaları ve yeni jant tasarımları dikkat çekiyor. Markaya göre bazı detaylarıyla Superb modelinden de ilham alan Octavia'da daha sportif bir yaklaşım hedeflendi.

2 UZUNLUK Yenilenen Octavia Sedan ve Combi modellerinin uzunluğu ise 9 mm artarak 4.698 milimetreye çıktı.

3 SÜRDÜRÜLEBİLİR MATERYAL Yeni döşeme ve dekorlara sahip araçta, koltuklar, ön konsol ve kapı panellerinde daha fazla sürdürülebilir materyale yer verildi. Octavia, 13 inç’lik yeni multimedya ekranıyla tercih edilebiliyor. Dijital gösterge paneli olarak 10 inç Sanal Kokpit var. Çift bölgeli Climatronic sistemi artık tüm modellerde standart olarak sunulurken aktif Soğutma Özellikli Hızlı Kablosuz Şarj, dikiz aynasına entegre USB-C girişi ve masaj özellikli ön koltuklar da yenilikler arasında yer alıyor.

4 BAGAJ ALANI Sedan versiyon 600 litre ve koltuklar katlandığında 1550 litre bagaj hacmi sunarken Combi versiyon 640 litre ve koltuklar katlandığında 1700 litre hacim sunuyor.

5 ÜÇ MOTOR SEÇENEĞİ Škoda Octavia, 115 HP mild hibrit ve 150 HP mild hibrit 1.5 TSI motorların yanı sıra 265 HP’lik 2.0 TSI motor ile tercih edilebiliyor. Marka açıklamasında, "Octavia’nın mild hibrit teknolojisiyle donatılan 1.5 TSI motorları, daha fazla verimlilik sağlıyor. Frenleme sırasında geri kazanılan enerji, 48 voltluk bir marş jeneratörü kullanılarak bir lityum iyon bataryada depolanıyor. İçten yanmalı motor, elektrik gücüyle destekleniyor. Daha az güç gerektiğinde, 1.5 TSI motorun ACT+ aktif silindir teknolojisiyle iki silindir kapatılarak yakıt tüketimi daha da düşüyor" diyor.

6 5 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ Yenilenen Škoda Octavia Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS olmak üzere beş farklı seçeneğe sahip Elite modelinde Çift Bölgeli, elektronik kontrollü tam otomatik klima sistemi, 8 Adet Hoparlör, 10 inç Multimedya Ekranı, 10.25 inç Dijital Gösterge Paneli, LED ön ve arka farlar standart olarak yer alıyor. Premium donanım seviyesinde bunlara ek olarak Kablosuz Şarj Sistemi, Geri Görüş Kamerası, Top LED Arka Aydınlatma Sistemi ve Dinamik Arka Sinyaller öne çıkıyor. Prestige donanımında ise, Temassız Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, Lounge Yarı Deri Döşemeler, Elektrikli Hafızalı Ön Koltuklar, Isıtmalı Ön Koltuklar, Elektrikli bagaj Kapağı, Crystallinium Full LED Matrix Ön Far Grubu, Ön Far Yıkama Sistemi, Köşe ve Kötü Hava Aydınlatıcı Farlar, Ambiyans Aydınlatma ve Adaptif Hız Sabitleyici bulunuyor. Sportline donanım seviyesinde Premium donanımına ek olarak 3 kollu çok fonksiyonlu deri spor direksiyon simidi, Sportline koltuk döşeme, Sürüş Modu Yönetimi, Progresif Direksiyon Simidi ve Parlak Siyah Dekorlar yer alıyor. RS donanımında ise, Adaptif Şasi Kontrol Sistemi, Üç Bölgeli, Ön & Arka elektronik kontrollü, tam otomatik klima sistemi, RS Suedia Döşeme, Isıtmalı Arka Koltuklar, Masaj Fonksiyonlu Koltuklar, Canton Ses sistemi, 13 inç Multimedya Ekranı, Head-Up Display, Adaptif Hız Sabitleyici, Isıtmalı Ön Cam, Park Asistanı ve Spor Koltuklar yer alıyor.

7 RENK SEÇENEKLERİ VE GÜVENLİK Yenilenen modelde Phoenix Turuncu, Mamba Yeşili, Kadife Kırmızı, Grafit Gri, Gümüş, Büyülü Siyah, Yarış Mavisi ve Ay Beyazı renkleri tercih edilebiliyor. Model, Sürücü Yorgunluk Takip Sistemi, Yeni Akıllı Park Asistanı gibi özelliklere sahip. 10 adede kadar hava yastığı yer alıyor. Öne çıkan güvenlik teknolojileri arasında Ön Bölge Frenleme Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici, Şerit Takip Asistanı, Elektrikli Çocuk Kilidi, Şerit Konumlama Asistanı, Şerit Değiştirme Asistanı yer alıyor.