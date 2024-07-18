Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bayon modeli, Avrupa için özel olarak tasarlanmış crossover SUV gövde tipiyle keskin bir tasarıma sahip. Modelle ilgili paylaşılan bilgiler ve satış fiyatı şöyle:



1 TASARIM Yeni Bayon'da ön LED gündüz farlarının yeni tip ön tamponla birlikte daha sportif ve daha dinamik bir görsellik sunması hedeflenmiş. Radyatör ızgarasının şekli ve deseni yenilendi. Hyundai Bayon, arkada da yeniden tasarlanmış bir tampona sahip. Yeni stil 16 ve 17 inç jantlar da otomobilin makyajla beraber gelen özelliklerinden bir diğeri.

2 İÇ MEKAN Giriş ve orta pakette 4,2 inç LCD gösterge ekranına yer verilirken en üst donanım seviyesinde ise 10.25 inçlik dijital ekran kullanılıyor. Araç, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj cihazı, ön arka USB girişleri ve Bluetooth bağlantısı gibi özellikleri standart olarak tüm versiyonlarda sunuyor. Öndeki USB-A bağlantı noktası aynı zamanda veri aktarımına da olanak tanıyarak yolcuların telefonlarını aracın bilgi-eğlence sistemine bağlamasına olanak tanıyor.

3 Güvenlik Açıklamaya göre Hyundai SUV ailesinin en küçük üyesi olan Bayon bir dizi yarı otonom sürüş özelliği de sunuyor. Şerit Takip Asistanı (LFA), aracı şeridin ortasında tutmak için çalışıyor. Ön Çarpışma Önleme (FCA) ise önce sesli bir uyarı veriyor ve ardından gerekirse çarpışmayı önlemek için frenlemeyi otomatik uyguluyor. Bu özellik, en üst donanım seviyesinde farklı bir fonksiyon daha sunuyor. Sistem, trafikteki diğer araçları, yayaları ve bisikletlileri algılamanın yanı sıra karşıdan gelen bir araçla çarpışmayı önlemek için kavşak içinde de fren uygulayabiliyor.

4 Güvenlik özellikleri Şirketten yapılan açıklamada "Araç, sürücünün dikkati dağıldığında uyaran çeşitli özellikler de içeriyor. Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW), uykulu veya dikkati dağılmış sürüşün tespit edilmesine yardımcı olmak için sürüşü analiz ediyor" deniliyor. Yine açıklamaya göre Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA), Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA), Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Geri Görüş Kamerası, Arka Park Sensörü ve Uzun Far Asistanı (HBA) gibi özellikler tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunuluyor.

5 İki benzinli motor ve üç donanım seviyesi Yenilenen Bayon'da iki farklı benzinli motora yer veriliyor. 79 beygir gücündeki 1.2 MPI benzinli atmosferik motor, 5 ileri manuel şanzımanla kombinlenirken sadece Jump donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla eşleştirilen 1.0 litrelik turbo motorun maksimum gücü ise 100 beygir. Ortalama olarak 100 kilometrede 5.8 litre yakıt tüketen 1.0 litre turbo ünitenin torku ise 1.500 devirden itibaren 172 Nm olarak veriliyor. Açıklamaya göre yeni Bayon'da kullanılan 1.2 MPI ve 1.0 T-GDI motorlar, Euro 6E emisyon seviyesine de uyumlu hale getirilmiş.

6 İZMİT'TE ÜRETİLİYOR İzmit'teki Hyundai Assan fabrikasında üretilen yeni Bayon'da 'Jump', 'Style' ve 'Elite' olmak üzere üç farklı donanım seviyesi bulunuyor.