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Jogger Hybrid 140 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Dacia'nın hibrit modeli 'Jogger Hybrid 140' Türkiye'de satışa sunuldu. İşte markadan yapılan açıklamaya göre modelin özellikleri ve satış fiyatı

18 Temmuz 2024 | 16:01
Son Güncellenme: 18 Temmuz 2024 | 19:03
Jogger Hybrid 140 Türkiye'de satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger Hybrid 140'a 7' gösterge paneli, elektronik park freni, saklama alanlı yüksek konsol, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörü ve arka bölümde USB-C girişi gibi yeni özellikler dahil edildi. İşte şirketten paylaşılan bilgiler ve modelin satış fiyatı:

1 BATARYA

BATARYA Açıklamaya göre Dacia Jogger, henüz geliştirme aşamasındayken hibrit motor ve batarya entegrasyonu göz önünde bulundurularak tasarlandı. Batarya, aynı zamanda ECO-G 100 versiyonunda LPG deposunun da yer aldığı stepne bölmesinde, araç zemininin altına bulunuyor.

2 YENİLİKLER

YENİLİKLER Otomatik şanzıman seçeneğiyle ilk kez sunulacak olan Jogger, Multi-Mode otomatik şanzımana sahip. 140 beygir gücündeki hibrit motoru 4,8 litre yakıt tüketimi gerçekleştirirken, sessiz bir elektrikli sürüş vadediyor. İlk hareket anındaki tamamen elektrikli çekişi ve otomatik şanzımanı sürüşü kolay bir yapı ve enerji performansı hedefliyor. Açıklamaya göre sürücü fren yaptığında veya yavaşladığında batarya şarj oluyor.

3 Dahil edilen özellikler

Dahil edilen özellikler Şirketten yapılan açıklamaya göre, hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger Hybrid 140'a 7' gösterge paneli, elektronik park freni, saklama alanlı yüksek konsol, kör nokta uyarı sistemi, ön park sensörü ve arka bölümde USB-C girişi gibi yeni özellikler, dahil edildi.

4 MENZİL

MENZİL Şirketin açıklamasına göre Jogger Hybrid 140, 900 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Şehir içi sürüşte yüzde 40'a kadar daha az yakıt tüketimi sağlarken, şehir içi kullanım süresinin yüzde 80'ine kadar tamamen elektrikli sürüş olanağı sunuyor.

5 YENİ GÖVDE RENGİ

YENİ GÖVDE RENGİ Dacia Jogger mevcut gövde renklerine ek olarak, Hybrid modele özel 'mineral gri' rengiyle kullanıcılara sunulacak.

6 SATIŞ FİYATI

SATIŞ FİYATI Dacia Jogger Hybrid 140, 1 milyon 499 bin lira satış fiyatıyla bugün itibariyle Türkiye'de satışa sunuluyor. Araca, 8 yıl veya 160 bin kilometreye kadar batarya garantisi veriliyor.
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