Yeni bir Çinli sedan Türkiye'ye geliyor

Geçtiğimiz yılın Mart ayı sonunda Türkiye pazarına 3 farklı SUV modeliyle giren Chery, 2023’te 8 ayda 40 bin, 2024’ün ilk 10 ayında ise 50 bin SUV sattı. Auto Show Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu'nun haberine göre Chery, şimdi Türkiye’de toplam pazarın dörtte birini kapsayan sedan pazarından da pay almak istiyor. Marka, bu nedenle de sedan sınıfta, Chery'nin amiral gemisi olan Arrizo 8’i Türkiye’ye getirme kararı almış durumda. Eğer her şey yolunda giderse, aracın Şubat veya Mart aylarında Türkiye pazarına tanıtılması planlanıyor. Kasapoğlu'nun paylaştığı bilgiler şöyle:

1 Şarj edilebilir PHEV motoru da olacak "Chery’nin NEV araçlar için geliştirdiği M1X platformu üzerine inşa edilen Arrizo 8, Türkiye’ye 2 farklı motorizasyonla gelecek. Bunlardan biri 1.6 TGDI (105 kW/143 HP) turbo benzinli motor olacak, maksimum tork 215 Nm, ortalama tüketim ise 5,3 lt/100 km. Bu versiyonda 5’nci nesil Acteco motora yer verilmiş. Diğer versiyon ise PHEV yani dışarıdan kablo bağlayarak şarj edilebilen hibrid teknolojisine sahip olacak. PHEV versiyondaki yakıt tüketimi ise 4,2 lt/100 km’ya (NEDC) kadar iniyor. Teknik değerleri tam olarak açıklanmasa da birtakım ham verilere ulaştık, kesin verileri ve WLTP ölçümlerini, araç Türkiye pazarına sunulduğunda alacağız. PHEV teknolojisinde Miller çevrimli 1.5 TGDI (115 KW/155 HP) benzinli motora, 150 kW (204 HP) gücündeki elektrik motoru eşlik ediyor, toplam güç 300 HP’nin üzerinde olacak. DHT Super Electric Hybrid ismi verilen bu teknolojide, elektrik motoru 16 bin devire çıkabiliyor, sadece elektrik motorunun ürettiği tork 310 Nm, toplam tork ise 530 Nm’ye ulaşıyor."

2 Toplam menzil 1200 km Dışarıdan prizle şarj edilen PHEV teknolojisi sayesinde Arrizo 8’in menzili 1.200 km’ye ulaşıyor, sadece elektrik bataryalarındaki enerjiyle ise 105 km boyunca EV modda seyahat etmek mümkün. Yani eğer aracı sürekli şehir içinde kullanıyorsanız ve evde veya işyerinde şarj olanağına sahipseniz, araca uzun süre akaryakıt doldurmadan kullanabilirsiniz. Şehirlerarası yolculuğa çıkmanız gerekince de, aracı benzinli bir otomobil gibi kullanıp, hatta depoyu bir kere doldurup, 1200 km boyunca akaryakıt istasyonuna uğramadan yolunuza devam edebilirsiniz. Ayrıca PHEV sistemin bataryası hızlı şarjı da destekliyor, böylece bataryaları 19 dk’da yüzde 30’dan yüzde 80 seviyesine kadar doldurmak mümkün oluyor.

3 Sedan sınıfta markanın amiral gemisi olacak D segmentte yer alacak yeni Arrizo 8 sedan araç, tıpkı Tiggo 8 Pro Max gibi, Chery’nin bir diğer amiral gemisi modeli olacak. Chery Arrizo 8’i “Business Sedan” diye adlandırıyor yani iş dünyasının otomobili. Otomobilde hem önde, hem arkada LED’ler kullanılmış. Işık imzası otomobilin statüsüne uygun. Bu şık sedanın basık ve uzun silüetinde aerodinamik yapı gizli, uzunluk 4,75 m, dingil açıklığı ise 2,77 m. Bu sayede ön ve arka koltuklarda cömert mesafeler var. Ayrıca araçta geniş bir sunroof yer alıyor. Kokpitte, Tiggo serisinde de yer alan, 24,6 inç’lik uzunlamasına ekran kullanılmış. Ayrıca Sony ses sistemi, 8 hoparlör, iç mekanda bolca krom kaplama Arrizo’nun öne çıkan konfor donanımları.

4 DONANIM SEÇENEKLERİ İçten yanmalı versiyonda 2 donanım seçeneği olacak, PHEV’de tek donanım paketi bulunacak.

5 GÜVENLİK EKİPMANLARI Araçta yer alan güvenlik ekipmanları da eksiksiz görünüyor; 10 havayastığı, 18 farklı Adas fonksiyonu, Bosch IPB akıllı fren sistemi standart olarak sunulacak.