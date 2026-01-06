Yeni yılın başlamasıyla birlikte 2026 model otomobiller satışa sunulmaya başladı. Bazı markalar fiyat listelerini güncellerken, bazıları da 2026 modellerine ilişkin fiyatlarını açıkladı. Peki, 2 milyon TL’nin altında hangi araçlar bulunuyor?
2 Toyota Corolla 1.5 Vision Plus
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 modeli 1 milyon 650 bin liradan satışa sunuldu.
5 Hyundai i20 Jump Manuel 2026
Hyundai i20 Jump Manuel 2026 model ise 1 milyon 334 bin 500 liradan satışta.
8 Opel Corsa 1.2 Edition MY25
Opel Corsa 1.2 Edition MY25 modeli 1 milyon 416 bin liradan satışa sunuldu.