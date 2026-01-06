ARA
Yeni yılla birlikte 2026 model otomobiller vitrine çıkarken, markaların bir kısmı fiyat güncellemelerini sürdürdü, bir kısmı ise yeni fiyatlarını duyurdu. Şu ana kadar yalnızca iki marka 2026 model araç satışına başladı. Peki, 2 milyon TL’nin altında hangi modeller yer alıyor?


Yeni yılın başlamasıyla birlikte 2026 model otomobiller satışa sunulmaya başladı. Bazı markalar fiyat listelerini güncellerken, bazıları da 2026 modellerine ilişkin fiyatlarını açıkladı. Peki, 2 milyon TL’nin altında hangi araçlar bulunuyor?

1 Ford Puma Titanium

Ford Puma Titanium

Ford Puma Titanium modeli 1 milyon 784 bin 800 liradan satışa sunuldu.

2 Toyota Corolla 1.5 Vision Plus

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus 2026 modeli 1 milyon 650 bin liradan satışa sunuldu.

3 Peugeot E-208

Peugeot E-208

Peugeot E-208-2026 MY 1 milyon 999 bin 500 liradan satışta.

4 Suzuki Vitara Hibrit

Suzuki Vitara Hibrit

Suzuki Vitara hibrit model 1 milyon 999 bin liradan satışa sunuluyor.

5 Hyundai i20 Jump Manuel 2026

Hyundai i20 Jump Manuel 2026

Hyundai i20 Jump Manuel 2026 model ise 1 milyon 334 bin 500 liradan satışta.

 

6 Ssangyong Tivoli

Ssangyong Tivoli

Ssangyong Tivoli 1 milyon 780 bin liradan alıcı buluyor.

7 Nissan Juke Tekna MT

Nissan Juke Tekna MT

Nissan Juke Tekna MT model ise 1 milyon 549 bin liradan satışta.

8 Opel Corsa 1.2 Edition MY25

Opel Corsa 1.2 Edition MY25

Opel Corsa 1.2 Edition MY25 modeli 1 milyon 416 bin liradan satışa sunuldu.

9 Citroen Elektrikli e-C3 Plus

Citroen Elektrikli e-C3 Plus

Citroen Elektrikli e-C3 Plus 1 milyon 420 bin liradan satışta.

10 Honda Jazz Crosstar

Honda Jazz Crosstar

Honda Jazz Crosstar modeli 1 milyon 880 bin liradan satışa sunuldu.

11 KIA Picanto Feel

KIA Picanto Feel

KIA Picanto Feel modeli 1 milyon 290 bin liradan satışta.

 

12 BYD ATTO 2

BYD ATTO 2

BYD ATTO 2 modeli 1 milyon 575 bin liradan satışa sunuldu.
