2025’te Türkiye’de en çok hangi otomobiller satıldı? Satış listesi açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de 2025 yılında sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları önceki yıla kıyasla yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede yükseldi. Bu performansla otomotiv pazarında tüm zamanların yıllık satış rekoru kırıldı.

Öte yandan, geçtiğimiz sene en çok satılan otomobil markaları da belli oldu. Peki, 2025'te en çok hangi otomobiller satıldı? İşte ilk 10...