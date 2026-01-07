ARA
2025’te Türkiye’de en çok hangi otomobiller satıldı? Satış listesi açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, Türkiye’de 2025 yılında sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları artış kaydederek rekor seviyeye ulaştı. Peki, yıl boyunca en çok hangi otomobil markaları tercih edildi?


2025’te Türkiye’de en çok hangi otomobiller satıldı? Satış listesi açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye’de 2025 yılında sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları önceki yıla kıyasla yüzde 10,49 artarak 1 milyon 368 bin 400 adede yükseldi. Bu performansla otomotiv pazarında tüm zamanların yıllık satış rekoru kırıldı. 

Öte yandan, geçtiğimiz sene en çok satılan otomobil markaları da belli oldu. Peki, 2025'te en çok hangi otomobiller satıldı? İşte ilk 10...

1 1- Renault Clio HB

1- Renault Clio HB

2025 yılında Türkiye’de, 51 bin 717 adetle Renault Clio HB en çok satılan otomobil oldu.

2 2- Renault Megane Sedan

2- Renault Megane Sedan

Renault Megane Sedan 48 bin 99 satış adediyle ikinci sırada yer aldı.

3 3- Fiat Egea Sedan

3- Fiat Egea Sedan

Fiat Egea Sedan, 2025 yılında Türkiye’de 42 bin 838 adetlik satışla en çok satılan üçüncü otomobil oldu.

4 4- Toyota Corolla

4- Toyota Corolla

Toyota Corolla 35 bin 907 adet satışla dördüncü sırada yer aldı.

5 5- Tesla Model Y

5- Tesla Model Y

Tesla Model Y, 2025 yılında 35 bin 509 adet satıldı.

6 6- BYD Seal U

6- BYD Seal U

BYD Seal U, 30 bin 380 adet satıldı.

7 7- Togg T10X

7- Togg T10X

Togg T10X, 27 bin 583 adet satış rakamına ulaştı.

8 8- Fiat Egea Cross

8- Fiat Egea Cross

Fiat Egea Cross, 26 bin 820 adet satış rakamına ulaştı.

9 9- Toyota C-HR

9- Toyota C-HR

Toyota C-HR, 25 bin 215 adet satış rakamıyla dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

10 10- Dacia Sandero Stepway

10- Dacia Sandero Stepway

Dacia Sandero Stepway, 23 bin 699 adet satış rakamıyla 10. sırada.
