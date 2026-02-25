İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da hangi günler kar yağışı var?

İstanbul’da kışın en hareketli saatlerine giriş yapıyoruz. Bugün 25 Şubat 2026 Çarşamba akşamı itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgası şehre giriş yaptı ve termometreler hızla inişe geçti.

Yarın, yani 26 Şubat Perşembe günü için beklenen senaryo ve kritik uyarılar şunlar:

Kar Yağışı ve Saat Detayları

Meteoroloji ve AKOM verilerine göre yağışın formu gece saatlerinden itibaren değişmeye başlıyor:

Gece Yarısı ve Sabaha Karşı: Yağmurun yerini yüksek kesimlerde (Çamlıca, Aydos, Başakşehir, Beykoz) karla karışık yağmur ve kara bırakması bekleniyor.

26 Şubat Perşembe Sabahı: Şehrin kuzey ve batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy) hafif bir örtü oluşturabilecek kar geçişleri görülebilir.

Öğle Saatleri: Yağışın etkisi azalmaya başlayacak ancak dondurucu rüzgar etkisini sürdürecek.