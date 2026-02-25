İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'da hangi günler kar yağışı var?

Cemrelerin düşme takvimiyle (yarın suya düşecek) bir tezat oluşturan bu soğuk hava dalgası, Megakent sakinlerini yeniden "Kar ne zaman?" sorusuna kilitledi.
İstanbul’da kışın en hareketli saatlerine giriş yapıyoruz. Bugün 25 Şubat 2026 Çarşamba akşamı itibarıyla Sibirya kökenli soğuk hava dalgası şehre giriş yaptı ve termometreler hızla inişe geçti.
Yarın, yani 26 Şubat Perşembe günü için beklenen senaryo ve kritik uyarılar şunlar:
Kar Yağışı ve Saat Detayları
Meteoroloji ve AKOM verilerine göre yağışın formu gece saatlerinden itibaren değişmeye başlıyor:
Gece Yarısı ve Sabaha Karşı: Yağmurun yerini yüksek kesimlerde (Çamlıca, Aydos, Başakşehir, Beykoz) karla karışık yağmur ve kara bırakması bekleniyor.
26 Şubat Perşembe Sabahı: Şehrin kuzey ve batı ilçelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy) hafif bir örtü oluşturabilecek kar geçişleri görülebilir.
Öğle Saatleri: Yağışın etkisi azalmaya başlayacak ancak dondurucu rüzgar etkisini sürdürecek.
Sıcaklık ve Dondurucu Poyraz
Sıcaklıktaki ani düşüş, rüzgarın hızıyla birleşince durum daha da sertleşecek:
Sıcaklık Değişimi: Gündüz 10°C civarında olan hava, gece saatlerinde 1°C'ye kadar gerileyecek.
Hissedilen Sıcaklık: Kuvvetli poyraz (saatte 60-80 km hızla) nedeniyle hissedilen sıcaklıklar sıfırın altında (-3°C ile -5°C) seyredecek.
Ulaşım ve Sefer İptalleri
Kuvvetli fırtına ve düşük görüş mesafesi ulaşımı doğrudan etkiliyor:
Deniz Ulaşımı: Şehir Hatları ve İDO'nun bazı hatlarında (özellikle Adalar, Haliç ve Boğaz hatlarında) yarın sabah itibarıyla sefer iptalleri yaşanması yüksek ihtimal.
Buzlanma: Perşembe gecesinden itibaren yağışın şehri terk etmesiyle birlikte "kuru soğuk" başlayacak. Bu da özellikle köprü, viyadük ve ara sokaklarda gizli buzlanma riskini artıracak.
Vatandaşlara Notlar
Yarın sabah trafiğe çıkacak olanların buzlanma riskine karşı özellikle yüksek rakımlı ilçelerde (Başakşehir, Ümraniye, Çekmeköy) çok dikkatli olması gerekiyor.
Fırtına nedeniyle çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı yürürken binalardan uzak durulması öneriliyor
.