2026 YKS başvuruları ne zaman son? YKS başvurusu nasıl yapılır?

Üniversite adayları için 2026 maratonunda en kritik aşamalardan biri olan başvuru süreci tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 25 Şubat 2026 Çarşamba itibarıyla, başvuruların bitmesine sadece 5 gün kaldı.
2026 YKS Kritik Tarihler
Başvuru işlemlerinizi son dakikaya bırakmamanız, sistemde yaşanabilecek olası yoğunluklardan etkilenmemeniz adına oldukça önemli.
Son Başvuru Tarihi: 2 Mart 2026 Pazartesi (Saat 23:59)
Ücret Ödeme Son Gün: 3 Mart 2026
Geç Başvuru Günleri: 10 - 12 Mart 2026 (Ücret %50 artırımlı ödenir)
Sınav Tarihleri: 20 - 21 Haziran 2026
2026 YKS Sınav Ücretleri ve Ödeme
Bu yıl her bir oturum (TYT, AYT, YDT) için belirlenen ücret 700 TL olarak açıklandı.
Sadece TYT'ye girecekler: 700 TL
TYT + AYT'ye girecekler: 1.400 TL
Üç oturuma da girecekler: 2.100 TL
Ödeme Kanalları: Ödemelerinizi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi/banka kartı ile yapabileceğiniz gibi, Akbank, Albaraka Türk Katılım, Finansbank, Kuveyt Türk Katılım, Halkbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası (sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Başvuru Adımları (ÖSYM AİS)
Başvurunuzu eksiksiz tamamlamak için şu yolu izlemelisiniz:
Giriş: ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın (E-devlet şifresi ile de giriş yapılabilir).
Seçim: "Başvuru Sürecindekiler" kısmından 2026-YKS'yi seçin.
Onay: Kimlik, adres ve eğitim bilgilerinizi kontrol edip oturum seçimlerinizi yaptıktan sonra "Başvuru Kontrol ve Önizleme" butonuna basarak işleminizi onaylayın.
Kontrol: Başvurunuzun sisteme geçtiğinden emin olmak için "Başvurularım" kısmında 2026-YKS'yi gördüğünüzden ve ödemenizi yaptığınızdan emin olun.
Başvuru ekranında seçeceğiniz "Öğrenim Durumu" ve "Sınav Merkezi" tercihlerinin doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Ayrıca, deprem bölgesinde ikamet eden adaylar için kılavuzda belirtilen özel muafiyet veya düzenlemelerin olup olmadığını kontrol etmekte fayda var.