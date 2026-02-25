2026 YKS başvuruları ne zaman son? YKS başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru Adımları (ÖSYM AİS)

Başvurunuzu eksiksiz tamamlamak için şu yolu izlemelisiniz:

Giriş: ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM AİS mobil uygulamasına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın (E-devlet şifresi ile de giriş yapılabilir).

Seçim: "Başvuru Sürecindekiler" kısmından 2026-YKS'yi seçin.

Onay: Kimlik, adres ve eğitim bilgilerinizi kontrol edip oturum seçimlerinizi yaptıktan sonra "Başvuru Kontrol ve Önizleme" butonuna basarak işleminizi onaylayın.

Kontrol: Başvurunuzun sisteme geçtiğinden emin olmak için "Başvurularım" kısmında 2026-YKS'yi gördüğünüzden ve ödemenizi yaptığınızdan emin olun.

Başvuru ekranında seçeceğiniz "Öğrenim Durumu" ve "Sınav Merkezi" tercihlerinin doğruluğunu mutlaka kontrol edin. Ayrıca, deprem bölgesinde ikamet eden adaylar için kılavuzda belirtilen özel muafiyet veya düzenlemelerin olup olmadığını kontrol etmekte fayda var.