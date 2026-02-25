ARA
  26 Şubat okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller hangileri?

26 Şubat okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller hangileri?

Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, gözleri yarınki eğitim takvimine çevirdi. Bugün 25 Şubat 2026 Çarşamba gecesi itibarıyla, özellikle Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle 17 ilde alarm seviyesi yükseltildi. Peki 26 Şubat okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller hangileri?

Ekonomist
Ekonomist
26 Şubat okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller hangileri?

Balkanlar üzerinden gelen dondurucu soğuk hava dalgası ve kar yağışı ihtimali, yarın (26 Şubat 2026 Perşembe) için okul tatili beklentilerini zirveye taşıdı. 

1 Erzurum'da okullar tatil mi?

Erzurum'da okullar tatil mi?

Kar Tatili Olan İller  

An itibarıyla yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitime ara verilen iller ve ilçeler şunlardır:

Erzurum: İl genelinde (Aziziye, Palandöken ve Yakutiye dahil) kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 26 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.

Ağrı: Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği yönünde yerel duyurular gelmeye başladı.

Diğer İller: Sivas, Yozgat ve Kastamonu gibi illerde Valiliklerin değerlendirmeleri sürüyor; ancak henüz il geneli için kesin bir tatil kararı yayımlanmadı.

 

 

2 İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbul'da okullar tatil mi?

 İstanbul, Kayseri ve Nevşehir'de Son Durum

Bu üç büyük merkezde öğrenciler ve veliler için bekleyiş devam ediyor:

ŞehirTatil Durumu (26 Şubat)Hava Durumu Özeti
İstanbulTatil Yok (Henüz bir duyuru gelmedi)Karla karışık yağmur, sert rüzgar (15 mph), hissedilen sıcaklık 1°C civarı.
KayseriTatil Yok (Resmi açıklama gelmedi)Kar yağışlı, dondurucu soğuk (-2°C / -5°C). Eğitim planlandığı gibi sürüyor.
NevşehirTatil Yok (Resmi açıklama gelmedi)Kar yağışlı ve buzlanma riski yüksek. Okullar şimdilik açık.

Valilikler genellikle yoğun kar yağışının ulaşıma etkisini görmek için gece yarısı veya sabahın ilk ışıklarında (06:00 - 07:00 arası) son dakika kararı alabilmektedir. İstanbul gibi metropollerde özellikle Çatalca ve Silivri gibi yüksek kesimlerdeki kar yağışının şiddeti kararı etkileyebilir.

Meteorolojik Uyarılar

Yarın (26 Şubat) dışarı çıkacaklar için hayati uyarılar:

Gizli Buzlanma: İç Anadolu ve Marmara'nın iç kesimlerinde gece don olayı beklendiğinden yollarda gizli buzlanma riski çok yüksek.

Kuvvetli Fırtına: Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle vapur seferlerinde iptaller yaşanabilir.
0
