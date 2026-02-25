26 Şubat okullar tatil mi? Yarın kar tatili olan iller hangileri?

Kar Tatili Olan İller

An itibarıyla yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitime ara verilen iller ve ilçeler şunlardır:

Erzurum: İl genelinde (Aziziye, Palandöken ve Yakutiye dahil) kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 26 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.

Ağrı: Yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildiği yönünde yerel duyurular gelmeye başladı.

Diğer İller: Sivas, Yozgat ve Kastamonu gibi illerde Valiliklerin değerlendirmeleri sürüyor; ancak henüz il geneli için kesin bir tatil kararı yayımlanmadı.