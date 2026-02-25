DSİ işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi ne zaman?

Devlet Su İşleri bünyesinde istihdam edilecek 1389 sürekli işçi alımı sürecinde en kritik viraja girildi. Bugün 25 Şubat 2026 itibarıyla, başvurularını tamamlayan binlerce aday için beklenen takvim ve detaylar netleşmiş durumda.
DSİ Kura Çekimi Ne Zaman?
Genel Müdürlük tarafından paylaşılan takvime göre, şeffaflık ilkesi gereği noter huzurunda yapılacak çekilişin tarihi belli oldu:
Kura Tarihi: 2 Mart 2026 Pazartesi
Kura Saati: Genellikle sabah 10:00 itibarıyla başlaması bekleniyor.
Kura Yeri: Her aday, başvuru yaptığı ilgili Bölge Müdürlüğü'nün belirlediği merkezlerde çekilişe dahil edilecek.
Nihai Liste Ne Zaman Yayımlanacak?
Kuraya katılmaya hak kazanan adayların yer aldığı nihai liste, kura öncesindeki son adım.
Beklenen Tarih: İncelemelerin son aşamasına gelindiği için nihai listenin birkaç gün içinde (Şubat ayının son günlerine kadar) ilan edilmesi bekleniyor.
Nereden Takip Edilir? Listeler, DSİ Genel Müdürlüğü'nün ana sayfasından ziyade, alımı yapacak olan Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sitelerinde (Örn: bolge1.dsi.gov.tr, bolge5.dsi.gov.tr vb.) yayımlanacak.
Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
Kura çekimi tamamlandığında sonuçlara erişim oldukça kolay olacak:
Canlı Yayın: Birçok bölge müdürlüğü, çekilişi kendi sosyal medya hesapları veya YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayımlayacak.
Resmî Liste: Noter onaylı asil ve yedek isim listeleri, çekilişten kısa süre sonra bölge müdürlüklerinin duyurular kısmında paylaşılacak.
Tebligat Notu: Yapılan bu ilanlar tebligat yerine geçeceği için adaylara ayrıca yazılı bir bildirim gönderilmeyecek.
Adaylar İçin Önemli Hatırlatma
Kura çekiminde "Asil" olarak belirlenmek doğrudan işe başlamak anlamına gelmiyor. Kurada ismi çıkan adaylar, daha sonra açıklanacak tarihlerde sözlü veya uygulamalı sınava davet edilecek ve güvenlik soruşturması sürecinden geçecek.