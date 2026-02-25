DSİ işçi alımı sonuçları açıklandı mı? Kura çekimi ne zaman?

Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Kura çekimi tamamlandığında sonuçlara erişim oldukça kolay olacak:

Canlı Yayın: Birçok bölge müdürlüğü, çekilişi kendi sosyal medya hesapları veya YouTube kanalları üzerinden canlı olarak yayımlayacak.

Resmî Liste: Noter onaylı asil ve yedek isim listeleri, çekilişten kısa süre sonra bölge müdürlüklerinin duyurular kısmında paylaşılacak.

Tebligat Notu: Yapılan bu ilanlar tebligat yerine geçeceği için adaylara ayrıca yazılı bir bildirim gönderilmeyecek.

Adaylar İçin Önemli Hatırlatma

Kura çekiminde "Asil" olarak belirlenmek doğrudan işe başlamak anlamına gelmiyor. Kurada ismi çıkan adaylar, daha sonra açıklanacak tarihlerde sözlü veya uygulamalı sınava davet edilecek ve güvenlik soruşturması sürecinden geçecek.