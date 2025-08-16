2025 yılının en güçlü 13 hibrit SUV'u

Hibrit SUV'lar oldukça pratik araçlardır; geniş iç hacim ve iyi yakıt verimliliği sunarlar. Bu günlük faydaları popülerliklerinin ana nedeni olsa da, birçok ana akım hibrit sürücüsü SUV'da sürüş keyfinin eksik olduğundan dert yanar.
Bu içerikte Hibrit olmalarına rağmen keyifli bir SUV deneyimi yaşatan performanslı araçları derledik. En güçlüden en zayıfa doğru sıralanan bu listede güçlü bir araç yelpazesi bulacaksınız.
1 1-Lamborghini Urus SE
Beygir Gücü: 789 bg
Fiyat: $262,631
Urus, hibritleştirilmeden önce de zaten sıra dışı bir araçtı. Ancak Lamborghini, Urus SE'yi yaratmak için çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V-8 motoruna hibrit bileşenler eklediğinde, bu süper SUV'un performansını daha da artırdı. 0'dan 100 km/s (60 mil) hıza sadece 2.9 saniyede çıkabiliyor, ancak Urus SE sadece düz yol hızından ibaret değil. Tork yönlendirme sağlayan ve yol koşullarına ve gaz pedalının konumuna göre gereken güç dağılımını tahmin eden dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde virajlarda da yüksek performans gösteriyor.
2 2-BMW XM Label
Beygir Gücü: 738 bg
Fiyat: $187,875
BMW XM Label bir güzellik yarışması kazanamayabilir, ancak büyük ihtimalle bir drag yarışını kazanacaktır. Hibrit V-8 güç aktarma organıyla 738 bg güç üreten XM SUV, piyasaya sürüldüğünde Bavyera'nın en yüksek beygir gücüne sahip M otomobili olarak adlandırılmıştı ve bu unvanı hala koruyor. 25.7-kWh batarya paketi yaklaşık 50 kilometre elektrikli sürüş menzili sağlıyor. 6054 pound (yaklaşık 2746 kg) ağırlığındaki bir SUV için 3.6 saniyede 100 km/s hıza ulaşması oldukça etkileyici.
3 3-Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid
Beygir Gücü: 729 bg
Fiyat: $161,050
Porsche Cayenne, 2002'deki lansmanıyla performans SUV fikrini neredeyse icat etti ve bugün hala sınıfının liderlerinden biri olarak güçlü duruşunu sürdürüyor. Cayenne'in hibrit versiyonları, Porsche'nin donanım hiyerarşisinin en üstünde yer alıyor. En üst düzey Cayenne Turbo E-Hybrid, çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V-8 motoruna sahip ve 21.8-kWh batarya paketi ile bir çift elektrik motorundan faydalanarak güç rakamlarını artırıyor. 700 pound-feet (yaklaşık 949 Nm) tork sayesinde Turbo E-Hybrid modelleri 3.5 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor.
4 4-Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance
Beygir Gücü: 671 bg
Fiyat: $87,200
Mercedes-AMG'nin GLC-Serisi bu listedeki daha küçük araçlardan biri, ancak boyutunun sizi aldatmasına izin vermeyin. Bu kompakt crossover, plug-in hibrit sistemiyle desteklenen turbo beslemeli 2.0 litrelik dört silindirli motoru sayesinde toplamda 671 bg güç üreterek güçlü bir darbe indiriyor. Beygir gücü rakamı yüksek geldiyse, tork seviyeleri daha da agresif olan 752 pound-feet'te (yaklaşık 1019 Nm) ayarlandı. Tüm bu güç, 100 km/s hıza 3.1 saniyede çıkmasını sağlıyor.
5 5-Range Rover Sport P550 PHEV / Range Rover P550e
Beygir Gücü: 542 bg
Fiyat: $120,550
Range Rover, lüks SUV'lar için adeta bir altın standarttır. Zamansız bir tasarıma sahip, lüks bir sürüş sunuyor ve şaşırtıcı düzeyde güce sahip. Hem Range Rover Sport'ta hem de tam boyutlu Range Rover'da mevcut olan P550 plug-in hibrit güç aktarma organı, 31.8-kWh batarya paketiyle desteklenen turbo beslemeli 3.0 litrelik sıralı altı silindirli bir motora sahip. Kombine çıkış 542 bg ve plug-in hibrit model 590 pound-feet (yaklaşık 800 Nm) torkla da dikkat çekiyor.
6 6-Bentley Bentayga Hybrid
Beygir Gücü: 456 bg
Fiyat: $242,050
Bentley'in elektrikli Bentayga'sı amiral gemisi modeli değil. İngiliz lüks markası, geçen yıl SUV serisindeki W-12 motorunu kaldırarak yerine çift turbo beslemeli V-8 motoru getirdi, ancak bu motor elektriklenmedi. Ancak, Bentley alıcıları Bentayga S Hybrid veya Azure Hybrid donanım seviyelerinde elektrikli, turbo beslemeli 3.0 litrelik V-6 motoru tercih edebilirler. İpeksi pürüzsüz güç dağıtımı uzun zamandır Bentley'in lüks karakterinin bir parçası olmuştur, ancak bu hibrit Bentayga modelleri bile 516 pound-feet (yaklaşık 700 Nm) torkla otoyol hızlarına zahmetsizce çıkabilir.
7 7-BMW X5 xDrive50e
Beygir Gücü: 483 bg
Fiyat: $74,975
BMW X5, piyasada geçirdiği 26 yılın ardından lüks SUV segmentinde klasikleşmiş bir araç. Yüksek performanslı X5 M Competition güç açısından en üst sırada yer alsa da, xDrive50e PHEV versiyonu da beygir gücü savaşlarında kendini kanıtlayabiliyor. İpeksi bir turbo beslemeli 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motor, bir elektrik motoru ve 19.2-kWh batarya paketiyle eşleştirilmiş. En üst düzey hibrit olmayan X5 kadar hızlı, 100 km/s hıza 3.9 saniyede çıkıyor.
8 8-Volvo XC60 T8
Beygir Gücü: 455 bg
Fiyat: $62,445
Volvo, güvenliğe odaklanan teknolojisi ve minimalist İskandinav tasarımıyla daha çok biliniyor, ancak plug-in hibrit modelleri beklediğinizden daha ateşli. Kompakt Volvo XC60'taki kurulum, 455 bg gibi etkileyici bir güç rakamı sunuyor. Hatta şasi yükseltmeleri ve sportif görünümlü tasarım dokunuşları olan bir Polestar Engineered donanım seviyesi de bulunuyor.
9 9-Volvo XC90 T8
Beygir Gücü: 455 bg
Fiyat: $73,195
Volvo'nun XC90'ı bir zamanlar amiral gemisi modeliydi. Bir geyik kadar sağlam ve olabildiğince güvenli olan XC90, geleneksel olarak sportif bir SUV olarak bilinmez. Ancak T8 plug-in hibrit, elektrik motorları ve 14.7-kWh bataryası ile desteklenen turbo beslemeli 2.0 litrelik sıralı dört silindirli bir motora sahip. Bu batarya, tamamen elektrikli menzil de sağlıyor. 5124 pound (yaklaşık 2324 kg) gibi ağır bir araç için XC90 Hibrit, 100 km/s hıza 4.8 saniyede çıkarak etkileyici bir performans sergiliyor.
10 10-Lexus TX 550h+
Beygir Gücü: 404 bg
Fiyat: $78,560
Lexus TX, lüks Japon otomobil üreticisinin en yeni üç sıralı SUV'u ve TX 550h+, şaşırtıcı derecede canlılığa sahip en üst düzey plug-in hibrit versiyonu. 3.5 litrelik bir V-6 ve iki elektrik motoruyla güçlendirilen TX 550h+, serideki en güçlü model. 404 bg'lik toplam çıkışı, standart dört tekerlekten çekiş sistemi sayesinde 100 km/s hıza 5.2 saniyede çıkmasını sağlıyor. Ayrıca, Lexus tamamen elektrikli modda 53 kilometre sürüş yapabileceğinizi söylüyor.
11 11-Lexus RX 500h F Sport Performance
Beygir Gücü: 366 bg
Fiyat: $66,150
Lüks SUV pazarının denenmiş ve doğru bir klasiği olan Lexus RX'in hibrit versiyonları, pratik, ekonomik lüks vaadini yerine getiriyor. RX 500h F Sport Performance, hibritlenmiş ve turbo beslemeli 2.4 litrelik sıralı dört silindirli motoruyla meraklılarına yönelik en iyi model. Dört tekerlekten çekiş standart ve 366 bg güç çıkışı, 100 km/s hıza 5.5 saniyede çıkmasını sağlıyor.
12 12-Toyota Grand Highlander Hybrid Max
Beygir Gücü: 362 bg
Fiyat: $60,270
Grand Highlander, büyük bir aileyi taşımak için özel olarak üretildi. Standart üçüncü sıra koltukları ve uzun bir dingil mesafesiyle, Grand Highlander Hybrid'in görevi arka yollar değil, ancak Toyota en iyi aile gezilerinin alışılmışın dışına çıkabileceğini veya ekstra çekme kapasitesi gerektirebileceğini biliyor. Bu nedenle, üst donanım seviyelerinde turbo beslemeli 2.4 litrelik sıralı dört silindirli motorlu 362 bg'lik Hybrid Max güç aktarma organı sunuluyor. Bu güç aktarma organı, Grand Highlander'ı 100 km/s hıza 5.6 saniyede ulaşarak en hızlı ana akım üç sıralı SUV'lardan biri yapıyor.
13 13-2026 Toyota RAV4 GR Sport
Beygir Gücü: 320 bg
Fiyat: $50,000 (tahmini)
Toyota RAV4, 2026 model yılı için yenilenmeye hazırlanıyor. Yeni model henüz piyasaya çıkmamış olsa da, bu listeye yeni gelen RAV4 GR Sport için bir yer ayırıyoruz. Bu yeni donanım seviyesi, Toyota'nın Gazoo Racing bölümü ile bir işbirliğidir ve bu meraklılarına yönelik RAV4, hibrit-sadece RAV4 serisinin geri kalanına kıyasla önemli bir güç artışı elde ediyor. Özellikle, RAV4 GR Sport, 2.5 litrelik dört silindirli ve üç elektrik motorlu 320 bg'lik bir plug-in hibrite sahip. Bu, iddia edilen 100 km/s hızlanma süresinin 5.6 saniye olmasını sağlıyor.