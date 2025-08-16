2025 yılının en güçlü 13 hibrit SUV'u

Beygir Gücü: 455 bg

Fiyat: $73,195

Volvo'nun XC90'ı bir zamanlar amiral gemisi modeliydi. Bir geyik kadar sağlam ve olabildiğince güvenli olan XC90, geleneksel olarak sportif bir SUV olarak bilinmez. Ancak T8 plug-in hibrit, elektrik motorları ve 14.7-kWh bataryası ile desteklenen turbo beslemeli 2.0 litrelik sıralı dört silindirli bir motora sahip. Bu batarya, tamamen elektrikli menzil de sağlıyor. 5124 pound (yaklaşık 2324 kg) gibi ağır bir araç için XC90 Hibrit, 100 km/s hıza 4.8 saniyede çıkarak etkileyici bir performans sergiliyor.