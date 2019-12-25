Alman otomotiv devine ABD’de ‘sahtekarlık’ soruşturması
Alman otomotiv devi BMW AG hakkında ‘satış rakamlarında sahtekarlık’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Alman otomotiv devi BMW AG’nin ülkedeki satışlarını sahte olarak artırdığı suçlamasında bulundu. Wall Street Journal’a (WSJ) açıklama yapan şirket yetkilileri ise SEC ile temas halinde olduklarını belirtti. BMW’ciler süreçte işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.
SEC yetkilileri ise konu ile alakalı yorum yapmaktan kaçındı.
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