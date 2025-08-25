Araç sahiplerini ilgilendiren yeni karar: Trafik sigortasında kurallar değişti

Türkiye’de milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren düzenleme, yayımlanan genelge ile yürürlüğe girdi. Bu kapsamda yeni araç alanlar, aracını satanlar ve sigorta poliçesini yenileyecek sürücüler için farklı kurallar belirlendi.
Daha önce aracını satmadan yeni otomobil alan sürücüler, sigorta başlangıcını 4’üncü basamaktan yapmak zorundaydı. Bu uygulama, aslında kazasız şekilde 8’inci basamağa kadar çıkmış bir sürücüyü geriye düşürürken, kaza yapan sürücünün lehine sonuç doğuruyordu. Yeni kararla birlikte bu adaletsizlik ortadan kalktı. Artık sürücüler, sahip oldukları basamaktan devam edecek. Örneğin, 8’inci basamaktayken yeni araç satın alan bir kişi, sigortasını 4’üncü değil, doğrudan 8’inci basamaktan başlatabilecek.
Aynı şekilde riskli sürücüler için de kural geçerli olacak. Yani 1’inci basamakta bulunan ve sık sık kaza yapan sürücüler, yeni araç alsalar bile sigortaları yine 1’inci basamaktan başlatılacak. Mevcut aracını satıp yenisini alanlar içinse sistemde bir değişiklik yapılmadı; sürücüler hangi basamaktaysa o basamaktan devam edecek.
Daha önce sigorta poliçesini erken yenileyen sürücüler, yeni poliçe başlamadan önce kaza yaptığında mevcut basamakları etkilenmiyordu. Yeni düzenleme ile bu kural değiştirildi. Artık poliçesini süresinden önce yenileyen bir sürücü, yeni poliçe yürürlüğe girmeden kaza yaparsa, bir sonraki yenileme döneminde hasarsızlık indiriminde bir basamak geriye düşürülecek.
Genelge ile birlikte kaza yapmayan sürücülerin hakları güvence altına alınırken, kaza yapanlara sağlanan avantajlar geri çekilmiş oldu. Yeni sistem, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.