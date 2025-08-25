Araç sahiplerini ilgilendiren yeni karar: Trafik sigortasında kurallar değişti

Daha önce aracını satmadan yeni otomobil alan sürücüler, sigorta başlangıcını 4’üncü basamaktan yapmak zorundaydı. Bu uygulama, aslında kazasız şekilde 8’inci basamağa kadar çıkmış bir sürücüyü geriye düşürürken, kaza yapan sürücünün lehine sonuç doğuruyordu. Yeni kararla birlikte bu adaletsizlik ortadan kalktı. Artık sürücüler, sahip oldukları basamaktan devam edecek. Örneğin, 8’inci basamaktayken yeni araç satın alan bir kişi, sigortasını 4’üncü değil, doğrudan 8’inci basamaktan başlatabilecek.