"Asena" ile birinciliğe: ESTÜ öğrencilerinin yüzde 95 yerli üretim başarısı

Kalıp tasarımlarını yaparken hava direncini göz önünde bulundurduklarını bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Aerodinamik açıdan daha verimli bir tasarım gerçekleştirdik. Tekerlek dönüş açılarını artırarak manevra kabiliyetini geliştirdik, böylece sürüş konforu ve direksiyon manevra verimliliği yükseldi. Kompozit malzemelerden kabuk, şase ve yolcu koltuğu gibi parçaları kendimiz ürettik. Yaptığımız analizlerle yalnızca gerekli noktalara destek parçası ekleyerek aracın ağırlığını azalttık. Geçen yılki aracımız 280 kilogram civarındaydı. Bu yıl ise 180 kilograma düştü. Böylece 100 kilogramlık bir tasarruf sağladık."