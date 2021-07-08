“Pandemi öncesi 150 olan çalışan sayımız şu an 220’ye ulaştı”

Özlem Öztürk Bilal, 2021’in 7 ayını tamamlamadan, geçen yılın toplam cirosunu yakaladıklarını vurguladı.

Son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle insanların toplu taşımadan ziyade kendi araçlarını kullandığını anlatan Bilal, “Dolayısıyla bu dönemde satışlarımız ciddi anlamda arttı. Pandemi öncesi 150 olan çalışan sayımız şu an 220’ye ulaştı. İkinci vardiyayı açtık. Pandemi, kısıtlarıyla geldi ama bize de iş olanağı getirdi. Kaliteli üretim gerçekleştiriyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bilal, bundan sonraki hedeflerinin, teknoloji 4.0 kapsamında daha fazla otomasyon yapmak olduğuna işaret etti.