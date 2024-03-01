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Benzin tahtını kaptırdı! Otomobilde yakıt tercihi nasıl değişti?

Türkiye'de 2004'te trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 75,2'sini oluşturan benzinli araçlar, geçen yıl yüzde 28,7 seviyesine gerileyerek tahtını dizel ve LPG'li araçlara kaptırdı.

01 Mart 2024 | 11:40
Son Güncellenme: 01 Mart 2024 | 12:48
Benzin tahtını kaptırdı! Otomobilde yakıt tercihi nasıl değişti?

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2023'te trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 35,6'sını dizel, yüzde 33,5'ini LPG yüzde 28,7'sini benzin ve yüzde 2'sini elektrikli ve hibrit yakıt türüne sahip araçlar oluşturdu. ​​​​​​

1 DİZEL YÜZDE 35,6 İLE BİRİNCİ

DİZEL YÜZDE 35,6 İLE BİRİNCİ Dizel otomobillerin trafikteki oranında son 20 yılda önemli artış görüldü. Söz konusu oran 2004'te yüzde 4,7 iken geçen yıl yüzde 35,6'ya ulaştı. Dizel otomobil sayısı 2004'te 252 bin 629 olarak kayıtlara geçmişti. Geçen yıl sonu itibarıyla bu miktar 5 milyon 425 bin 652 olarak kaydedildi.

2 BENZİNLİNİN ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

BENZİNLİNİN ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI Trafikteki benzinli otomobillerin sayısı son 20 yılda az da olsa artış gösterdi. Bu dönemde benzinli araç sayısı yüzde 7,4 yükselerek 4 milyon 62 bin 486'dan 4 milyon 362 bin 975'e çıktı.

3 LPG'Lİ ARAÇ SAYISI YÜZDE 33,5'E YÜKSELDİ

LPG'Lİ ARAÇ SAYISI YÜZDE 33,5'E YÜKSELDİ Bu dönemde LPG'li araçların oranı 14,7'den yüzde 33,5'e yükseldi. Trafikteki LPG'li otomobillerin sayısı da 20 yıl önce 793 bin 81 iken geçen sene 5 milyon 94 bin 751'e yükseldi.

4 HİBRİT VE ELEKTRİKLİ DE BÜYÜME SÜRÜYOR

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ DE BÜYÜME SÜRÜYOR Elektrikli ve hibrit araçların sayısı ise söz konusu dönemde düzenli artarak trafikteki oranını sıfırdan yüzde 2'ye çıkardı. Bu türdeki araçların sayısı kullanılmaya başlandığı 2011'de 47 iken, geçen yıl sonu itibarıyla 302 bin 371'e ulaştı.

5 DİZEL VE LPG NEDEN POPÜLER?

DİZEL VE LPG NEDEN POPÜLER? Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, trafiğe kayıtlı dizel ve LPG'li otomobillerin oranının benzinli araçların önüne geçmesinin temel sebeplerinden birinin bu tip yakıt türünü kullanan otomobillerin benzinli otomobillere göre daha az yakıt tüketmesi olduğunu söyledi.
LPG'li araçların litre fiyatlarının düşük olması sebebiyle kullanıcılar tarafından daha çok tercih edildiğini belirten Erkoç, "Dizelin litre fiyatı benzinle aynı olduğu halde tercih edilmesinin sebebi de dizel yakıtın litre başına enerji üretiminin benzine göre daha fazla olmasıdır. Ayrıca dizel araçlar benzinli araçlara oranla yüksek tork değerine ulaşabilirler. Bu da düşük devirlerde güçlü çalışmalarını sağlar." diye konuştu.

7 "YANGIN RİSKİ DAHA DÜŞÜK"

"YANGIN RİSKİ DAHA DÜŞÜK" Erkoç, benzinli ve dizel araçlar arasındaki bir diğer farkın da güvenli sürüş deneyimi olduğunu ifade ederek, "Dizel motorlu araçlarda yangın riski benzinli araçlara göre daha düşük olduğu için trafikte can güvenliği konusunda da tercih sebebi olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Erkoç, elektrikli araç kullanımında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir artış ivmesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Dünyaca ünlü otomobil firmaları içten yanmalı motor üretimini azaltacağını duyururken, elektrikli araç çeşitliliği de artıyor. Elektrikli araçların sessiz ve çevre dostu olması, şarj istasyonlarının çoğalıyor olması da bu araçların tercih edilmesinde önemli bir sebep oluyor." ​​​​​​​
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