ARA
DOLAR
34,42
0,26%
DOLAR
EURO
36,44
0,59%
EURO
GRAM ALTIN
2843,44
0,33%
GRAM ALTIN
BIST 100
9422,77
0,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Alfa Romeo Junior Türkiye yollarında: Satış fiyatı...

Alfa Romeo Junior’ın yüzde 100 elektrikli ve hibrit seçenekleri Junior Elettrica ve Junior Ibrida’nın Türkiye teslimatları başladı.

15 Kasım 2024 | 11:49
Son Güncellenme: 15 Kasım 2024 | 11:50
Alfa Romeo Junior Türkiye yollarında: Satış fiyatı...

Marka Direktörü Özgür Süslü; Junior’ın, Alfa Romeo’nun Türkiye pazarındaki büyümesine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Alfa Romeo Junior ile yeni bir pazara girdiklerini ifade eden Süslü, ”Junior öncesinde ürün gamımızda yer alan modellerimizle; otomobil pazarının yüzde 38’ini kapsıyorduk. Junior’ın ürün gamına katılmasıyla pazarı kapsama oranımız yüzde 52’e ulaşacak” diye konuştu. İşte modelin fotoğrafları ve markadan yapılan açıklamanın detayları...

1 DONANIM SEVİYELERİ

DONANIM SEVİYELERİ Alfa Romeo Junior pazarda elektrikli motor seçeneğinde Elettrica ve Elettrica Speciale, hibrit motor seçeneğinde ise Ibrida ve Ibrida Speciale donanım seviyeleri ile müşterileriyle buluşuyor.

2 MOTOR

MOTOR Açıklamaya göre Junior Elettrica, 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek WLTP ölçümlerine göre birleşik 410 kilometre ve şehir içerisinde ise 590 kilometre menzil sunuyor. Marka, 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında bataryanın yüzde 20’den yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebildiğini söylüyor.Junior’ın hibrit motor seçeneği Ibrida ise 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kWlık elektrikli motor ile birleştiren Hibrit sisteme sahip.

3 BOYUTLAR

BOYUTLAR Junior 4,17 metre uzunluk, 1,78 metre genişlik ile geliyor. Junior’ın arka bölümü “coda tronca” (kesik kuyruk) tasarım detayıyla Giulia TZ'ye gönderme yapıyor. Model, elektrikli bagaj kapağıyla, 415 litreye varan bir hacim sunuyor. Alfa Romeo Junior'da 180 derecelik geri görüş kamerası da yer alıyor.

4 'SİPARİŞ SAYISI'

'SİPARİŞ SAYISI' Marka Direktörü Özgür Süslü Özgür Süslü, “Junior’ın ön satışına Eylül ayında 'online.alfaromeo.com.tr‘ üzerinden başladık. Ekim ayında teslimatlarına başladığımız Junior’dan kısa sürede 500 adedi geçen siparişe ulaştık. Alfa Romeo markasının hızlı büyüme gösterdiği ülkelerden biriyiz. Hedefimiz yeni jenerasyonu Alfa Romeo markasına kazandırmak” diye konuştu.

5 STANDART GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

STANDART GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Junior’ın başlangıç versiyonundan itibaren anahtarsız çalıştırma, elektronik park freni, Adaptif Cruise Control, arka park sensörleri, 10,25 inç full dijital gösterge paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor.

6 Elettrica donanım seviyesi

Elettrica donanım seviyesi Elettrica donanım seviyesinde; başlangıç versiyonu özelliklerine ek olarak, 18 inç alaşım jantlar bulunuyor.

7 Speciale donanım seviyesi

Speciale donanım seviyesi Üst versiyon olan Speciale donanım seviyesinde ise karartılmış arka camlar, alüminyum pedal ve kapı eşikleri, ambiyans aydınlatma, elektrikli ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, eller serbest bagaj açma, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Speciale donanım seviyesinde opsiyonel olarak Perfo Paket, Sabelt koltuklar ve Alcantara döşemeler yer alıyor.

8 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI

TÜRKİYE SATIŞ FİYATI Alfa Romeo Junior Elettrica 1.549.900 TL’den, Junior Ibrida ise 1.649.900 TL’den başlayan lansman fiyatları ile satışa sunuluyor. Üst donanım seviyesi Elettrica Speciale 1.699.900 TL, Ibrida Speciale ise 1.849.900 TL fiyatına sahip olacak.
İlgili Haberler
BYD en yeni modelini tanıttı, Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu
BYD en yeni modelini tanıttı, Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu
DFSK Kasım 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
DFSK Kasım 2024 kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
Škoda, Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
Škoda, Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
Chery, SUV modelindeki kasım kampanyasını duyurdu
Chery, SUV modelindeki kasım kampanyasını duyurdu
Citroen Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
Citroen Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
Kia Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
Kia Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
0
  • ALTIN GRAM - TL 2843,44 0,33%
  • ALTIN ONS 2569,12 0,07%
  • BIST 100 9422,77 0,02%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,431 -0,556%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40422 -0,11843%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 99,66 0,0753%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,4246 0,2614%
  • EURO/DOLAR 1,0575 0,5171%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4403 0,5896%
  • STERLIN/DOLAR 1,26755 0,13944%
Borsa Haberleri
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
GERİ
İLERİ
SPK Başkanı açıkladı: 2024'ün halka arz karnesi
Ekim sonu itibarıyla 31 şirket piyasadan toplam 55,9 milyar lira tutarında fon sağladı
SPK'dan uzun bir aradan sonra yeni bülten
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmesini duyurdu
Powell'ın mesajları piyasalarda nasıl yankı buldu?
Borsa'da dün geri alım yapan 5 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 5 şirket (14 Kasım)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (15 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket
Anadolu Efes’ten (AEFES) bakanlık onayı açıklaması
Piyasada ‘Trump’ zaferi fiyatlaması: Yeni dönemde neler bekleniyor?
13 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsa İstanbul’dan bir hisse için tedbir kararı
Borsada bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var (13 Kasım)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL