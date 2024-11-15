Alfa Romeo Junior Türkiye yollarında: Satış fiyatı...

Marka Direktörü Özgür Süslü; Junior’ın, Alfa Romeo’nun Türkiye pazarındaki büyümesine önemli katkıda bulunacağını söyledi. Alfa Romeo Junior ile yeni bir pazara girdiklerini ifade eden Süslü, ”Junior öncesinde ürün gamımızda yer alan modellerimizle; otomobil pazarının yüzde 38’ini kapsıyorduk. Junior’ın ürün gamına katılmasıyla pazarı kapsama oranımız yüzde 52’e ulaşacak” diye konuştu. İşte modelin fotoğrafları ve markadan yapılan açıklamanın detayları...

1 DONANIM SEVİYELERİ Alfa Romeo Junior pazarda elektrikli motor seçeneğinde Elettrica ve Elettrica Speciale, hibrit motor seçeneğinde ise Ibrida ve Ibrida Speciale donanım seviyeleri ile müşterileriyle buluşuyor.

2 MOTOR Açıklamaya göre Junior Elettrica, 54 kWs batarya ile 156 beygir güç üreterek WLTP ölçümlerine göre birleşik 410 kilometre ve şehir içerisinde ise 590 kilometre menzil sunuyor. Marka, 100 kW DC hızlı şarj istasyonlarında bataryanın yüzde 20’den yüzde 80 kapasiteye 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebildiğini söylüyor.Junior’ın hibrit motor seçeneği Ibrida ise 136 beygirlik içten yanmalı motoru 21kWlık elektrikli motor ile birleştiren Hibrit sisteme sahip.

3 BOYUTLAR Junior 4,17 metre uzunluk, 1,78 metre genişlik ile geliyor. Junior’ın arka bölümü “coda tronca” (kesik kuyruk) tasarım detayıyla Giulia TZ'ye gönderme yapıyor. Model, elektrikli bagaj kapağıyla, 415 litreye varan bir hacim sunuyor. Alfa Romeo Junior'da 180 derecelik geri görüş kamerası da yer alıyor.

4 'SİPARİŞ SAYISI' Marka Direktörü Özgür Süslü Özgür Süslü, “Junior’ın ön satışına Eylül ayında 'online.alfaromeo.com.tr‘ üzerinden başladık. Ekim ayında teslimatlarına başladığımız Junior’dan kısa sürede 500 adedi geçen siparişe ulaştık. Alfa Romeo markasının hızlı büyüme gösterdiği ülkelerden biriyiz. Hedefimiz yeni jenerasyonu Alfa Romeo markasına kazandırmak” diye konuştu.

5 STANDART GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ Junior’ın başlangıç versiyonundan itibaren anahtarsız çalıştırma, elektronik park freni, Adaptif Cruise Control, arka park sensörleri, 10,25 inç full dijital gösterge paneli ve 10,25 inç multimedya ekranı ile kablosuz Apple Car Play ve Android Auto gibi teknolojik özellikler standart olarak sunuluyor.

6 Elettrica donanım seviyesi Elettrica donanım seviyesinde; başlangıç versiyonu özelliklerine ek olarak, 18 inç alaşım jantlar bulunuyor.

7 Speciale donanım seviyesi Üst versiyon olan Speciale donanım seviyesinde ise karartılmış arka camlar, alüminyum pedal ve kapı eşikleri, ambiyans aydınlatma, elektrikli ve masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu, eller serbest bagaj açma, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Speciale donanım seviyesinde opsiyonel olarak Perfo Paket, Sabelt koltuklar ve Alcantara döşemeler yer alıyor.