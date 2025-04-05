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BYD'nin Türkiye ürün gamına ekleniyor: Fiyatı ve özellikleri

Markadan yapılan açıklamaya göre BYD'nin yüzde 100 elektrikli modeli DOLPHIN, yeni donanım seçeneği ve güncellenen teknik özellikleriyle ayın ikinci yarısından itibaren satışa çıkıyor.

05 Nisan 2025 | 23:04
Son Güncellenme: 05 Nisan 2025 | 23:05
BYD'nin Türkiye ürün gamına ekleniyor: Fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'de ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yeni donanım seçeneği 'Comfort' ile yollara çıkmaya hazırlanan BYD DOLPHIN elektrikli hatchback C segmentinde. İşte yeni versiyonla ilgili paylaşılan bilgiler ve modelin satış fiyatı:

1 MODELİN ÖZELLİKLERİ NE?

MODELİN ÖZELLİKLERİ NE? Markanın bilgilendirmesine göre Comfort donanım seviyesinde, yağmur sensörlü ön cam silecekleri, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, 6 hoparlörlü ses sistemi, ergonomik tasarıma sahip vegan deri döşeme, 12,8 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, 5 inç dijital gösterge paneli, 'Apple CarPlay' ve 'Android Auto' uyumluluğu, sesli komut sistemi ve 360 derece panoramik görüş kamerası gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Design donanımında ise ek olarak geniş panoramik cam tavan, 50 vat havalandırmalı kablosuz şarj istasyonu, karartılmış arka camlar ve ön koltuk havalandırma özellikleri yer alıyor.

2 ŞARJ SÜRESİ

ŞARJ SÜRESİ Açıklamaya göre DOLPHIN'in, yüzde 30'dan 80'e şarj süresi, 26 dakika tamamlanıyor. Aracın bagaj hacmi ise 345'den 364 litreye çıkarıldı.

3 RENK SEÇENEKLERİ

RENK SEÇENEKLERİ Her iki donanım seviyesinde tek renkli gövde tasarımıyla sunulan BYD DOLPHIN, karbon siyah, kar beyazı, dağ grisi ve krem beyazı renk seçeneğinden biri ile tercih edilebiliyor.

4 HIZLANMA VE BATARYA

HIZLANMA VE BATARYA 204 beygir güç ve 290 nanometre tork üreten elektrik motoruyla 0'dan 100 kilometreye 7 saniyede çıktığı belirtilen DOLPHIN, 160 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. WLTP ölçümlerine göre 427 kilometre menzil ve 15,9 kilovat saat (kWsa) enerji tüketimi vadediyor.

5 SATIŞ FİYATI NE KADAR?

SATIŞ FİYATI NE KADAR? DOLPHIN Comfort'un tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı, 1 milyon 295 bin lira olacak. Açıklamaya göre DOLPHIN'in mevcut 'Design' donanım seviyesine ek olarak daha erişilebilir bir seçenek sunan Comfort, BYD Türkiye ürün yelpazesine eklendi.
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