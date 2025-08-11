ARA
Otomobil dünyasının takip edilen markalarından Cupra, Ağustos 2025 fiyat listesini açıkladı. Markanın popüler modelleri Terramar, Born, Leon ve Formentor'un yeni fiyatları belli oldu.

11 Ağustos 2025 | 13:13
Cupra güncel fiyat listesi yayınlandı: İşte 2025 Ağustos Leon, Formentor ve Born modellerinde son durum

Otomobil üreticisi Cupra, Ağustos 2025 fiyat listesini yayımladı. Listeye göre markanın öne çıkan modellerinden Terramar, 2.900.000 TL'den başlayarak 4.125.000 TL'ye kadar çıkarken, elektrikli modeli Born 2.186.000 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca, Leon modelinin fiyatları 2.680.000 TL ile 4.850.000 TL arasında değişiyor. Formentor ise 2.925.000 TL'den başlayıp 5.995.000 TL'ye kadar uzanan bir fiyat aralığına sahip.

1 CUPRA TERRAMAR

CUPRA TERRAMAR
  • 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Impulse: 2.900.000 TL
  • 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme: 3.555.000 TL
  • 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line: 4.125.000 TL

2 CUPRA BORN

CUPRA BORN
  • 150 kW (204 PS) / 77 kWh: 2.186.000 TL

3 CUPRA LEON

CUPRA LEON
  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG: 2.680.000 TL
  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line: 2.985.000 TL
  • Yeni Cupra Leon VZ 2.0 TSI 300 PS DSG: 4.850.000 TL

4 CUPRA FORMENTOR

CUPRA FORMENTOR
  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme: 2.925.000 TL
  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line: 3.325.000 TL
  • Yeni Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive: 5.995.000 TL
