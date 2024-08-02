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DFSK ağustos ayı kampanyası ve fiyatlarını duyurdu

DFSK, binek ve ticari araç modelleri için ağustos ayına özel kampanya başlattığını duyurdu.

02 Ağustos 2024 | 21:40
Son Güncellenme: 02 Ağustos 2024 | 21:41
DFSK ağustos ayı kampanyası ve fiyatlarını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Fengon 500, Fengon 5 ve Plug'in hibrit E5 modellerinde 200 bin liraya kadar yüzde 0'dan başlayan faiz oranları uygulanırken, peşin alımlarda ise 50 bin lira nakit alım desteği sağlanıyor.
  • Fengon 500 modeli 1 milyon 340 bin liradan, Fengon 5 modeli 1 milyon 740 bin liradan ve E5 modeli de 1 milyon 940 bin liradan başlayan peşin fiyatlarıyla alıcılarına sunuluyor.
  • Kampanya kapsamında tek kabin kamyonet C31, çift kabin kamyonet C32, elektrikli kamyonet EC31 ve elektrikli panelvan model EC35, 500 bin liralık kredi kullanılması durumunda 12 aylık vadede yüzde 1,99 faiz oranı ile satışa sunuluyor.
  • Ticari araçlarda da peşin alımlarda 50 bin liralık peşin alım indirimi uygulanıyor. 
  • Açıklamaya göre C31 745 bin liradan, C32 795 bin liradan, EC31 1 milyon 260 bin liradan ve EC35 de 1 milyon 340 bin liradan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunuluyor. AA
     
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Türkiye Sigorta'dan (TURSG) bedelsiz açıklaması
Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
100 lot 1909.98 lot olacak: Bedelsiz onayı geldi
100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
SPK'den Ulusoy Un'a (ULUUN) bedelsiz onayı geldi
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