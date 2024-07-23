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Bugün satışa çıktı: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor

Yeni Renault Duster bugün itibarıyla satışa çıktı. Renault'un yeni SUV'unun merak edilen fiyatı da belli oldu. İşte markadan yapılan açıklamaya göre başlangıç fiyatları...

23 Temmuz 2024 | 18:11
Son Güncellenme: 23 Temmuz 2024 | 19:09
Bugün satışa çıktı: 1 milyon 249 bin liradan başlıyor

Yeni Renault Duster, bugün (23 Temmuz) itibarıyla satışa sunuldu. İşte markadan araçla ilgili paylaşılan bilgiler ve satış fiyatları:
 

1 3 MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR

3 MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan Yeni Renault Duster; 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle sunuluyor.

2 CMF-B platformu

CMF-B platformu Marka açıklamasında "CMF-B platformu, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle sunuyor" diyor.

3 FARKLI KOMBİNASYONLAR

FARKLI KOMBİNASYONLAR Kullanıcılar Renault Duster’da 145 hp güç üreten Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek.

4 Güvenlik özellikleri

Güvenlik özellikleri Daha önce yapılan açıklamaya göre Yeni Renault Duster’da 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemi bulunuyor. Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun/kısa far, otomatik acil durum fren sistemi ve “e-call” Acil Durum Çağrı sistemi gibi özellikleri var.

5 YENİ RENAULT DUSTER SATIŞ FİYATI

YENİ RENAULT DUSTER SATIŞ FİYATI Yeni Renault Duster, Eco-G motor seçeneği için 1.249.000TL’den, E-Tech Full Hybrid motor seçeneği için 1.530.000 TL’den ve 4X4 motor seçeneği için 1.580.000 TL’den ve başlayan fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.
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Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
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Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
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