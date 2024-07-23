Yeni Renault Duster, bugün (23 Temmuz) itibarıyla satışa sunuldu. İşte markadan araçla ilgili paylaşılan bilgiler ve satış fiyatları:



1 3 MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan Yeni Renault Duster; 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle sunuluyor.

2 CMF-B platformu Marka açıklamasında "CMF-B platformu, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle sunuyor" diyor.

3 FARKLI KOMBİNASYONLAR Kullanıcılar Renault Duster’da 145 hp güç üreten Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek.

4 Güvenlik özellikleri Daha önce yapılan açıklamaya göre Yeni Renault Duster’da 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemi bulunuyor. Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun/kısa far, otomatik acil durum fren sistemi ve “e-call” Acil Durum Çağrı sistemi gibi özellikleri var.