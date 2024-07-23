Yeni Renault Duster, bugün (23 Temmuz) itibarıyla satışa sunuldu. İşte markadan araçla ilgili paylaşılan bilgiler ve satış fiyatları:
1 3 MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR
Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek olan Yeni Renault Duster; 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle sunuluyor.
2 CMF-B platformu
Marka açıklamasında "CMF-B platformu, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle sunuyor" diyor.
3 FARKLI KOMBİNASYONLAR
Kullanıcılar Renault Duster’da 145 hp güç üreten Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek.
4 Güvenlik özellikleri
Daha önce yapılan açıklamaya göre Yeni Renault Duster’da 17 adede kadar yeni nesil sürüş destek sistemi bulunuyor. Şeritte kalma asistanı, şeritten çıkma uyarısı, aşırı hız uyarısı ve otomatik uzun/kısa far, otomatik acil durum fren sistemi ve “e-call” Acil Durum Çağrı sistemi gibi özellikleri var.
5 YENİ RENAULT DUSTER SATIŞ FİYATI
Yeni Renault Duster, Eco-G motor seçeneği için 1.249.000TL’den, E-Tech Full Hybrid motor seçeneği için 1.530.000 TL’den ve 4X4 motor seçeneği için 1.580.000 TL’den ve başlayan fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.