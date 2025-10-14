Egea üretimi ne zaman bitecek? Yerine SUV mu geliyor?

TOFAŞ CEO’su ve Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, CNBC-e’de Emre Özpeynirci'nin sunduğu programa katıldı ve soruları yanıtladı.

Türkiye'nin en çok satan modellerinden biri olan Fiat Egea Sedan'ın üretimi en geç 2026 Haziran'da sona erecek. Bu kararı duyuran Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, şirketin gelecekteki stratejilerine ışık tuttu.

Elordu, CNBC-e'deki bir canlı yayın sırasında otomotiv sektöründeki değişen trendlere dikkat çekti. Müşteri tercihlerinin sedan modellerden SUV'lara doğru kaydığını belirten Elordu, "Bu değişimi iyi okumamız gerekiyor. Egea'nın başarısının sırrı, doğru ürünü doğru fiyata sunmaktı. Şimdi de bu stratejiyi yeni modelimizle sürdürmek istiyoruz," dedi.

Egea'nın üretiminin durmasıyla boşalacak olan üretim kapasitesini yeni bir SUV modeliyle doldurmayı hedeflediklerini ifade eden Elordu, böylece üretim hacimlerini korumayı amaçladıklarını belirtti.

"2026 itibarıyla Egea'ya veda edeceğiz"



Eroldu, 2015 yılından bu yana 700 bini aşkın satış rakamına ulaşan Egea Sedan modelinin üretiminin sonuna gelindiğini belirterek, "Üretime ilişkin kararımızı kısa süre içinde alacağız. Eğer uzatma kararı çıkarsa, bu en fazla altı ay olur. Ancak 2026 itibarıyla Egea'ya veda edeceğiz" diye konuştu.

"SUV araçlara yöneleceğiz"



Üretim hattında oluşacak boşluğun yeni bir modelle doldurulacağını da belirten Eroldu, "Müşteri alışkanlıkları artık sedan modellerden SUV araçlara kayıyor. Egea'nın başarısı doğru ürünün doğru fiyata sunulmasından kaynaklandı. Tofaş CEO'su Eroldu, yeni dönemde müşteri beklentilerini merkeze alan, SUV segmentine yönelen stratejik bir dönüşüm planladıklarının da altını çizdi.

Emre Özpeynirci ise sosyal medya hesabından Eroldu'nun açıklamalarından satırbaşlarını şöyle paylaştı: