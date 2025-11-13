Ehliyetiniz eskiyse dikkat: Sigortacılardan uyarı var

Eski tip sürücü belgelerinin yenileriyle değiştirilmesi için verilen süre 31 Ekim 2025’te sona ermişti. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenler, işlemlerini daha sonra yapmak istediklerinde 7 bin 438 TL’ye varan bir ücret ödemek zorunda kalacak.

Öte yandan, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için bir çağrı da Türkiye Sigorta Birliği'nden (TSB) geldi. Birlik, eski tip ehliyetle ilgili yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kayıplarının yaşanabileceğine işaret etti.

TSB, tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "6495 sayılı Kanun ve Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenlemeler uyarınca, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yeni tip sürücü belgeleri verilmeye başlanmış, eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Sürücü belgeleri geri alınacak"

Ayrıca, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğinin bulunmadığı, bu tarihten sonra söz konusu belgelerle araç kullanılması halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi uyarınca işlem yapılacağı ve sürücü belgelerinin geri alınacağı kaydedildi.

"Mağduriyetlerin önüne geçilmesi için..."

Trafik güvenliği ve sigorta süreçlerinde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için sürücülere uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Trafik güvenliğinin korunması, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması açısından, sürücülerimizin geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri büyük önem taşımaktadır.”