Fiat, %100 elektrikli Topolino'yu Türkiye'de satışa çıkardı! İşte fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre yüzde 100 elektrikli Topolino, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilmesiyle dikkat çekiyor.

1 449 bin 900 TL'den satılacak İki farklı gövde tipi bulunan Topolino'nun kapalı versiyonu (Topolino), 449 bin 900 lira fiyatla FIAT showroomlarında ve markanın online satış kanalı online.fiat.com.tr üzerinden satışa çıkarıldı.

Topolino'da opsiyonel olarak tercih edilebilen Plus pakette yer alan "Arka Bagaj Taşıma Aksesuarı", ön panelde yer alan kumaş kaplamalı "Dolce Vita" saklama kutusu, krom yan ayna kapaklarıyla öne çıkıyor.

3 Plus paketi 479.900 TL Plus paket 30 bin lira fark ile 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor.

4 Lansmana özel kampanya Fiat, Topolino için lansmana özel bir de satış kampanyasını hayata geçiriyor. Sınırlı sayıda Topolino, mart ayında 150 bin lira, 15 ay, yüzde sıfır faizli kredi imkanı ve aylık 10 bin lira taksitle yeni sahiplerini bekliyor.

5 Kapısız versiyonu yaz aylarında sunulacak Topolino'nun açılabilir tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita'nın satışına ise yaz aylarında başlanması planlanıyor.