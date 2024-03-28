ARA
Bist 100
9055,91
2,83%
Bist 100
Dolar/TL
32,3122
0,1218%
Dolar/TL
Euro/TL
34,9437
0,008%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0814
-0,1145%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2292,26
0,62%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Fiat, %100 elektrikli Topolino'yu Türkiye'de satışa çıkardı! İşte fiyatı ve özellikleri

Fiat, yüzde 100 elektrikli modeli Topolino'yu satışa sundu. İki farklı gövde tipi bulunan Topolino'nun fiyatı ve özellikleri şöyle...

28 Mart 2024 | 16:15
Son Güncellenme: 28 Mart 2024 | 16:48
Fiat, %100 elektrikli Topolino'yu Türkiye'de satışa çıkardı! İşte fiyatı ve özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre yüzde 100 elektrikli Topolino, Türkiye'de B1 ehliyetiyle 16 yaşından itibaren kullanılabilmesiyle dikkat çekiyor. 

 

 

 

 

 

 

 

1 449 bin 900 TL'den satılacak

449 bin 900 TL'den satılacak İki farklı gövde tipi bulunan Topolino'nun kapalı versiyonu (Topolino), 449 bin 900 lira fiyatla FIAT showroomlarında ve markanın online satış kanalı online.fiat.com.tr üzerinden satışa çıkarıldı.
Topolino'da opsiyonel olarak tercih edilebilen Plus pakette yer alan "Arka Bagaj Taşıma Aksesuarı", ön panelde yer alan kumaş kaplamalı "Dolce Vita" saklama kutusu, krom yan ayna kapaklarıyla öne çıkıyor.

3 Plus paketi 479.900 TL

Plus paketi 479.900 TL Plus paket 30 bin lira fark ile 479 bin 900 liradan satışa sunuluyor.

4 Lansmana özel kampanya

Lansmana özel kampanya Fiat, Topolino için lansmana özel bir de satış kampanyasını hayata geçiriyor. Sınırlı sayıda Topolino, mart ayında 150 bin lira, 15 ay, yüzde sıfır faizli kredi imkanı ve aylık 10 bin lira taksitle yeni sahiplerini bekliyor.

5 Kapısız versiyonu yaz aylarında sunulacak

Kapısız versiyonu yaz aylarında sunulacak Topolino'nun açılabilir tavanlı ve kapısız versiyonu olan Topolino Dolce Vita'nın satışına ise yaz aylarında başlanması planlanıyor.

6 Maksimum hız 45 km/saat

Maksimum hız 45 km/saat ​​​​​​​Mint yeşili rengiyle eğlenceli tarzını ortaya koyan Topolino, 14 inçlik özel jant tasarımına sahip. 2,53 metre uzunluğundaki araç, 45 km/s maksimum hız ve 75 kilometreye kadar menzil sunuyor.
0
  • ALTIN GRAM - TL 2292,26 0,62%
  • ALTIN ONS 2206,39 0,52%
  • BIST 100 9055,91 2,83%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,269 -0,039%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35566 -0,07666%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,7645 0,4722%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,3122 0,1218%
  • EURO/DOLAR 1,0814 -0,1145%
  • EURO/TURK LIRASI 34,9437 0,008%
  • STERLIN/DOLAR 1,26476 0,13142%
Günün En Çok Okunanları
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi
Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
Amazon'dan yapay zeka şirketine dev yatırım
Amazon'dan yapay zeka şirketine dev yatırım
ASELSAN'dan 35,1 milyon dolarlık yurt dışı sözleşmesi
GERİ
İLERİ
ASELSAN'dan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Bir dönem sıra bekleniyordu, şimdi sayıları hızla geriliyor
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
Şekerbank'tan sermaye artış kararı
Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
S&P, Türkiye'nin bu yılki büyüme tahminini yükseltti
Amazon'dan yapay zeka şirketine dev yatırım
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL