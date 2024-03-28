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Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi

Zor durumdaki elektrikli araç şirketi, iflastan kurtulmak için çare arıyor... Fiyatlarında yaklaşık yüzde 40 indirim yaptı.

28 Mart 2024 | 01:23
Son Güncellenme: 28 Mart 2024 | 01:33
Zor durumdaki otomobil şirketi fiyatı yüzde 40 indirdi

Elektrikli SUV Ocean'ı satan ABD'li otomobil şirketi Fisker'de işler yolunda gitmiyor. Bu hafta ABD basınına yansıyan haberlere göre şirket iflas edebilir. Fisker, iflastan kurtulmaya çalışırken önemli bir indirim kararını duyurdu. İşte açıklamanın detayları:

1 İNDİRİM AÇIKLAMASI GELDİ

İNDİRİM AÇIKLAMASI GELDİ Bloomberg'in haberine göre Fisker Inc., elektrikli otomobil üreticisi olarak faaliyetlerini sürdürme mücadelesi verirken, tek modeli olan Ocean spor arazi aracının fiyatını önemli ölçüde düşürdü.

2 EN ÜST VERSİYONDA YÜZDE 40 İNDİRİM

EN ÜST VERSİYONDA YÜZDE 40 İNDİRİM ABD'li şirketin yaptığı en büyük indirim, Ocean'ın Extreme adı verilen en üst düzey versiyonu için geçerli. Açıklamaya göre Fisker fiyatı %39'luk bir indirimle 24,000$ düşürerek 37,499$'a çekecek.

3 DİĞER VERSİYONLARIN FİYATLARI DA İNECEK

DİĞER VERSİYONLARIN FİYATLARI DA İNECEK Fisker'in Ocean'ı "daha uygun fiyatlı ve cazip bir elektrikli araç seçeneği" olarak konumlandırmak için attığı bu adımla aracın diğer versiyonları da çok daha ucuz olacak.

4 EN UYGUN DONANIMLI FİYAT

EN UYGUN DONANIMLI FİYAT Fisker açıklamasında en uygun fiyatlı Ocean'ın artık 24.999 dolara satıldığını söyledi.

5 HİSSELERİ 2024'TE ÇAKILDI

HİSSELERİ 2024'TE ÇAKILDI The Verge'nin haberine göre ise hisse fiyatını 1 doların üzerinde tutamadığı için New York Borsası'ndan çıkarılma riskiyle karşı karşıya olan Fisker, kaynak yaratmaya odaklanmak için Ocean'ın üretimini durdurdu. Fisker'in hisseleri 2024'ün başından bu yana %80'den fazla düştü.

6 "2. ELİ VURUR"

"2. ELİ VURUR" Insider'a göre ise bu büyüklükteki indirim daha önce Fisker araçlarına büyük paralar harcayan sahiplerine zarar verecek. Çünkü ellerindeki araçlar bir gecede değerinin yarısını kaybedebilir.

7 İLK ŞİRKETİ İFLAS ETMİŞTİ

İLK ŞİRKETİ İFLAS ETMİŞTİ Fisker'in kurucusu Henrik Fisker'in ilk şirketi, Fisker Karma adında plug-in hibrid lüks bir otomobil üretmişti. Bu şirketin akıbetini ise Sandy Kasırgası belirlemişti. Kasırga nedeniyle 338 adet Fisker Karma sular altında kalmış; şirket sigortadan para alamayınca iflas etmişti.

8 Youtube videosu da etkilemişti

Youtube videosu da etkilemişti Amerikalı Youtuber Marques Brownlee geçen ay Fisker'in Ocean modelini incelemiş ve videosuna "Bu Şimdiye Kadar İncelediğim En Kötü Araba" başlığını atmıştı. Bu video da Fisker'in başını ağrıttı. Çünkü videoda "Fisker Ocean'ın bu versiyonunu satın almayın" ifadesi yer alıyordu. Video 4,5 milyondan fazla izlendi hisselerin düşmesine katkı sağladı.

9 Büyüme beklenenden yavaş

Büyüme beklenenden yavaş Insider'ın daha önceki bir analizine göre ABD'de elektrikli araç pazarındaki büyüme beklenenden yavaş. Bu durum örneğin 2021 sonlarında halka arz olmasıyla zirveye ulaşan elektrikli araç sektöründeki düşüşü uzatmış. Bir dönem 150 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşan Rivian'ın değeri bugün 10 milyar dolar civarında.
Insider analizinde "ABD merkezli elektrikli araç şirketleri sadece küresel pazarı düşük maliyetli elektrikli sedanlarla dolduran Çinli BYD ile değil, aynı zamanda tüketiciler elektrikli araçların menzil kaygısıyla uğraşmaya devam ettikçe ABD'deki satışlarda belirgin bir artış gören hibrit araçlarla da rekabet etmek zorunda" diyor.
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