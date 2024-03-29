Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Perşembe gecesi Pekin'de merakla beklenen elektrikli otomobili yeni Speed ​​Ultra 7 (SU7) sedan'ın resmi lansmanını yaptı. İşte lansmandan yansıyanlar, Xiaomi SU7'nin satış fiyatı ve hedefi...

1 XIAOMİ SU 7 SATIŞ FİYATI Markanın kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin ilk elektrikli aracının ülkede 215.900 yuan (29.874 $) ila 299.900 yuan (41.497 $) fiyatla satılacağını söyledi. Başlangıç ​​fiyatı, Tesla'nın Çin'de 245.900 yuan'dan başlayan Model 3 sedanından yaklaşık 4.000 $ daha ucuz.

2 ZARARLA SATACAK Jun bu fiyatın şirketin her bir arabayı zararına sattığı anlamına geleceğini kabul etti.Tesla'nın Model 3'ü Çin'de 245,900 yuandan başlıyor.

3 TESLA İLE KIYASLADI Lei lansmanda SU7'nin standart versiyonunun, (Xiaomi'nin Tesla'yı yakalamanın en az 3 ila 5 yıl alabileceğini söylediği iki husus dışında) özelliklerinin %90'ından fazlasında Model 3'ü geçtiğini iddia etti. Ayrıca SU7'nin Model 3'ün 606 kilometresine karşılık 700 kilometrelik (yaklaşık 435 mil) minimum sürüş menziline sahip olduğunu belirtti.

4 27 DAKİKADA 50 BİN SİPARİŞ Şirket, satışların Perşembe günü Pekin saatiyle 22:00'de başlamasından sonra siparişlerin 27 dakika içinde 50.000 aracı aştığını duyurdu. Xiaomi CEO'su daha öcne yaptığı açıklamada SU7'nin "500,000 yuan'ın altındaki" (69,328 $) en iyi sedan olacağını savunmuştu.

5 TESLİMATLAR NİSAN SONUNDA BAŞLAYABİLİR Lei, teslimatların Nisan ayı sonuna kadar başlayacağını söyledi. Lei ayrıca Xiaomi'nin tüm "kilit" adımları tamamen otomatik olan otomobil fabrikasının her 76 saniyede bir SU7 üretebildiğini iddia etti. CNBC'nin haberine göre fabrikanın tam olarak faaliyete geçip geçmediği ise tam olarak açıklanmadı.

Lei, SU7'nin Apple'ın Car Play'ini desteklediğini ve iPad ile entegre olabileceğini söyledi. Araştırma firması Counterpoint'e göre Xiaomi, yaklaşık %12'lik pazar payıyla dünya çapında üçüncü en büyük akıllı telefon satıcısı konumunda.

7 DAHA PREİUM HEDEFLER İÇİN UZUN YOL VAR Xiaomi'nin Aralık ayındaki bir etkinliğinde Porsche ile rekabet etmek istediklerini söyleyen Lei, bu kez SU7'nin bu daha premium seviyede rekabet edebilmesi için kat etmesi gereken uzun bir yol olduğunu kabul etti. Porsche'nin Taycan'ına rakip olması hedeflenen SU7'nin "Max" versiyonunun ise 299,900 yuan'a satılacağını duyurdu.

8 YURDIŞI LANSMANI NE ZAMAN OLACAK? Lu CNBC'ye SU7'nin ilk olarak Çin'deki tüketicilere satılacağını ve herhangi bir yurtdışı lansmanının en az iki ila üç yıl alacağını söyledi.

9 ÜLKEDEKİ PAZAR PAYI Fitch Ratings'e göre, Çin'in otomobil satışlarında elektrikli araçlar ve hibritlerin toplam payı 2023'teki %36 seviyesindeydi. Bu yıl %42 ila %45'e ulaşması bekleniyor ancak Fitch Ratings'e göre rekabetin otomobil üreticilerinin kısa vadeli pazar payı ve kârlılığı üzerinde baskı oluşturabilir.

10 XİAOMİ STRATEJİSİ AP'nin haberine göre uygun fiyatlı akıllı telefonları, akıllı televizyonları ve diğer cihazlarıyla tanınan Xiaomi, "İnsan x Araba x Ev" ekosistemi adını verdiği bir sistemle otomobillerini telefonlarına ve ev aletlerine bağlayarak bu teknolojiden faydalanmayı hedefliyor.

11 9 FARKLI RENK SEÇENEĞİ Su 7 9 farklı renk seçeneği ile geliyor.

12 Versiyonlar ve fiyatları Standart SU7'nin fiyatı yaklaşık 30,000 $, Pro versiyon yaklaşık 34,000 $ ve Max versiyon yaklaşık 41,500 $ fiyat etiketine sahip olacak.