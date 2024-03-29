Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Perşembe gecesi Pekin'de merakla beklenen elektrikli otomobili yeni Speed Ultra 7 (SU7) sedan'ın resmi lansmanını yaptı. İşte lansmandan yansıyanlar, Xiaomi SU7'nin satış fiyatı ve hedefi...
1 XIAOMİ SU 7 SATIŞ FİYATIMarkanın kurucusu ve CEO'su Lei Jun, şirketin ilk elektrikli aracının ülkede 215.900 yuan (29.874 $) ila 299.900 yuan (41.497 $) fiyatla satılacağını söyledi. Başlangıç fiyatı, Tesla'nın Çin'de 245.900 yuan'dan başlayan Model 3 sedanından yaklaşık 4.000 $ daha ucuz.
2 ZARARLA SATACAKJun bu fiyatın şirketin her bir arabayı zararına sattığı anlamına geleceğini kabul etti.Tesla'nın Model 3'ü Çin'de 245,900 yuandan başlıyor.
3 TESLA İLE KIYASLADILei lansmanda SU7'nin standart versiyonunun, (Xiaomi'nin Tesla'yı yakalamanın en az 3 ila 5 yıl alabileceğini söylediği iki husus dışında) özelliklerinin %90'ından fazlasında Model 3'ü geçtiğini iddia etti. Ayrıca SU7'nin Model 3'ün 606 kilometresine karşılık 700 kilometrelik (yaklaşık 435 mil) minimum sürüş menziline sahip olduğunu belirtti.
4 27 DAKİKADA 50 BİN SİPARİŞŞirket, satışların Perşembe günü Pekin saatiyle 22:00'de başlamasından sonra siparişlerin 27 dakika içinde 50.000 aracı aştığını duyurdu. Xiaomi CEO'su daha öcne yaptığı açıklamada SU7'nin "500,000 yuan'ın altındaki" (69,328 $) en iyi sedan olacağını savunmuştu.
5 TESLİMATLAR NİSAN SONUNDA BAŞLAYABİLİRLei, teslimatların Nisan ayı sonuna kadar başlayacağını söyledi. Lei ayrıca Xiaomi'nin tüm "kilit" adımları tamamen otomatik olan otomobil fabrikasının her 76 saniyede bir SU7 üretebildiğini iddia etti. CNBC'nin haberine göre fabrikanın tam olarak faaliyete geçip geçmediği ise tam olarak açıklanmadı.
Lei, SU7'nin Apple'ın Car Play'ini desteklediğini ve iPad ile entegre olabileceğini söyledi. Araştırma firması Counterpoint'e göre Xiaomi, yaklaşık %12'lik pazar payıyla dünya çapında üçüncü en büyük akıllı telefon satıcısı konumunda.