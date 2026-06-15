Ford Mondeo Sport Edition Çin’de tanıtıldı: Hibrit fastback crossover sahnede

Ford, 2026 Chongqing Otomobil Fuarı’nda Mondeo Sport Edition modelini tanıttı. Model, fastback formunda hibrit bir crossover olarak geliştirildi. Başlangıç fiyatı 209.800 yuan (31.002 dolar) olarak açıklandı. Bu adım, Ford’un Çin pazarındaki ürün gamını genişletme planının bir parçası oldu.
Seride iki donanım yer alıyor. ST-Line versiyonu 229.800 yuan (33.958 dolar) fiyatla sunuluyor. Her iki versiyon da 2.0 litrelik EcoBoost hibrit güç ünitesi kullanıyor.
1 Hibrit sistem güç ve verimliliği birlikte hedefliyor
Mondeo Sport Edition, 2.0 litrelik turbo benzinli motoru elektrik motoruyla birleştiriyor. Toplam güç 308 beygire ulaşıyor.
Ford bu sistemi sadece yakıt tüketimini düşürmek için değil, aynı zamanda güçlü hızlanma ve dengeli sürüş için geliştirdi. Özellikle şehir içi ve uzun yol kullanımında verimlilik hedefi öne çıkıyor.
2 Tüketim ve menzil verileri
Araç WLTC ölçümlerine göre ortalama 5,99 L/100 km tüketim değerine sahip. Otoyol kullanımında bu rakam 4,64 L/100 km seviyesine iniyor.
Ford’un paylaştığı verilere göre araç teorik olarak 915 km menzile ulaşıyor. Ancak gerçek kullanımda yol koşulları, sürüş tarzı ve yakıt kalitesi bu değeri değiştirebilir.
Bu yapı, Çin’de yaygın olan plug-in hibrit modellerden farklı. Ford, büyük batarya yerine daha sade bir hibrit sistem tercih ediyor ve şarj bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.
3 Mondeo Çin pazarında konumunu koruyor
Ford, Mondeo adını Çin’e özel ürün stratejisinde kullanmaya devam ediyor. 2025 sonunda güncellenen sedan versiyon 2.0T motorla 257 beygir güç ve 408 Nm tork üretmişti.
Sport Edition ile Mondeo adı bu kez crossover-fastback gövdeye taşındı. Model, Çinli tüketicilerin aşina olduğu isim üzerinden konumlandırılıyor.
Araç 4.920 mm uzunluğa ve 2.945 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçüler onu orta-üst segmentin üst sınırına yerleştiriyor.
4 Kabin ve teknoloji tarafında yenilikler
Ford, araçta Sync Max bilgi-eğlence sistemini kullanıyor. Sistem Snapdragon 8155 işlemci ile çalışıyor.
Bu yapı daha hızlı tepki süresi sunuyor ve yeni nesil VA4.0 sesli asistanı destekliyor. Sistem, daha doğal konuşma ve komut dışı etkileşimlere izin veriyor.
Araçta 540 derece görüş sunan kamera sistemi de bulunuyor. Bu sistem, özellikle dar alanlarda sürüşü kolaylaştırmak için çevre ve alt gövde görüntüsünü birlikte veriyor.
5 Neden gündemde?
Ford, Çin pazarında güçlü bir rekabetle karşı karşıya. Yerli üreticiler hem teknoloji hem fiyat tarafında hızlı ilerliyor.
Şirket CEO’su Jim Farley, Çinli otomobillerin rekabet gücünü daha önce “farklı seviyede” olarak tanımlamıştı.