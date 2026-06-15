Ford Mondeo Sport Edition Çin’de tanıtıldı: Hibrit fastback crossover sahnede

Ford, 2026 Chongqing Otomobil Fuarı’nda Mondeo Sport Edition modelini tanıttı. Model, fastback formunda hibrit bir crossover olarak geliştirildi. Başlangıç fiyatı 209.800 yuan (31.002 dolar) olarak açıklandı. Bu adım, Ford’un Çin pazarındaki ürün gamını genişletme planının bir parçası oldu.

Seride iki donanım yer alıyor. ST-Line versiyonu 229.800 yuan (33.958 dolar) fiyatla sunuluyor. Her iki versiyon da 2.0 litrelik EcoBoost hibrit güç ünitesi kullanıyor.