ARA
DOLAR
40,91
0,05%
DOLAR
EURO
47,62
-0,00%
EURO
GRAM ALTIN
4361,57
0,06%
GRAM ALTIN
BIST 100
10962,02
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Haydarpaşa Limanı'ndaki ithal sıfır araçlar havadan görüntülendi

İstanbul'un en önemli limanlarından biri olan Haydarpaşa Limanı'na, gemilerle getirilen binlerce ithal sıfır araç havadan görüntülendi.

19 Ağustos 2025 | 10:18
Haydarpaşa Limanı'ndaki ithal sıfır araçlar havadan görüntülendi

Üretildikleri ülkelerden deniz yoluyla taşınan otomobiller, liman sahasında marka ve modellerine göre düzenli bir şekilde park edildi. 

Dron ile kaydedilen görüntülerde, limanın büyük bölümünü kaplayan yüzlerce aracın oluşturduğu sıra sıra dizili manzara dikkat çekti.

Liman sahasında bir süre bekletilen araçların, gümrük işlemlerinin ardından bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı öğrenildi.

Türkiye'de uzun süredir yüksek seviyelerde seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren sıfır ithal araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği belirtildi.

Öte yandan, havadan çekilen görüntüler, ithalatın boyutunu gözler önüne sererken, limanda araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği görüldü. İHA
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL