Kış lastiği uygulamasında geri sayım: Ne zaman sona eriyor?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için zorunlu olarak uygulanan kış lastiği uygulamasında sona geliniyor.

Kış lastiği uygulaması 15 Nisan 2026 tarihi itibarıyla sona erecek. Uygulama, trafik güvenli nedeniyle hususi araç sahiplerine de kullanmaları tavsiye ediliyordu.

Her yıl 1 Aralık tarihinde başlayan uygulama, mevsim şartlarının ağırlaşması ve trafik güvenliğinin sağlanması için 15 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başlamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Valiliklerin zorunlu kış lastiği uygulamasını resmi sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay uzatma hakkına da sahip olduklarını ifade etmişti.

5 bin TL'den fazla ceza kesildi

Denetimler kapsamında, şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği bulundurmayan sürücülere uygulanacak cezalar da duyurulmuştu. Zorunlu uygulamaya uymayan sürücülere bu yıl 5 bin 856 lira idari para cezası kesildi.

Kış lastiği fiyatları

Kış lastiği ebatlara göre değişiklik gösterip fiyatlar ortalama 2 bin liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkarken, büyük çaplı lastiklerde bu rakam 15 bin liraya ulaşabiliyordu.

Öte yandan, lastik sökme ve takma ücretleri jant ölçüsüne göre bin lira ile bin 500 lira arasında değişiyordu.

Lastik oteli hizmeti için ödenen bedelin ise genellikle dört lastiğin değişim maliyetiyle benzer seviyelerde olduğu belirtilmişti.

Kış lastiklerinin yaz aylarında da kullanılmaması gerekiyor

Düşük sıcaklıklara uygun olarak üretilen kış lastikleri, yaz mevsiminde kullanıldığında beklenen performansı sunamıyor.

Sıcak havanın etkisiyle daha hızlı yıpranan lastikler, hem kullanım ömrünün kısalmasına hem de sürüş performansının düşmesine neden oluyor. Soğuk hava koşullarına göre geliştirilen bu lastikler, yazın kullanıldığında yol tutuşunu zayıflatıyor, araç hakimiyetini olumsuz etkiliyor ve yakıt tüketiminin artmasına yol açıyor.