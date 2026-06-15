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Le Mans öncesinde yeni hamle: Genesis'ten GT3 konsepti

Genesis, Le Mans öncesinde yeni GT3 Concept modelini görücüye çıkardı. Marka, motor sporlarındaki hedeflerini büyütürken gelecekteki performans otomobilleri için de önemli sinyaller verdi.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
Le Mans öncesinde yeni hamle: Genesis'ten GT3 konsepti

Genesis, motor sporlarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Marka, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele eden GMR-001 Hypercar'ın Le Mans yarışına çıkmasına kısa süre kala yeni GT3 Concept modelini tanıttı.

Fransa'daki Circuit de la Sarthe pistinde sergilenen araç, Genesis'in yarış projelerini farklı kategorilere taşımayı planladığını ortaya koydu.

1 GT3 kuralları temel alınarak hazırlandı

GT3 kuralları temel alınarak hazırlandı

Yeni konsept, Genesis Magma GT Concept'ten izler taşısa da doğrudan GT3 yarış kuralları dikkate alınarak geliştirildi. Araçta genişletilmiş gövde yapısı, yarış odaklı aerodinamik parçalar ve büyük sabit arka kanat bulunuyor.

 

Ortadan konumlandırılan motor düzeni de konseptin tamamen pist kullanımı düşünülerek hazırlandığını gösteriyor.

3 Henüz kesinleşmiş bir yarış programı yok

Henüz kesinleşmiş bir yarış programı yok

Genesis, GT3 Concept'in şu aşamada bir fikir çalışması olduğunu belirtiyor. Şirket, aracın teknik altyapısı, kullanılabilecek parçaları ve olası geliştirme süreci üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

 

Bununla birlikte tanıtılan konsept, markanın yalnızca Hypercar kategorisinde yer almakla yetinmeyeceğinin de güçlü bir işareti olarak görülüyor.

 

5 Yarış tecrübesi yol otomobillerine aktarılacak

Yarış tecrübesi yol otomobillerine aktarılacak

Genesis'e göre pistte elde edilen bilgiler gelecekte geliştirilecek performans modellerine katkı sağlayabilir. Şirketin Magma performans serisini büyütme planları da bu yaklaşımı destekliyor.

 

Yeni GT3 Concept, Genesis'in motor sporlarına uzun vadeli baktığını ve yarış teknolojilerini yol otomobillerine taşımayı hedeflediğini gösteriyor.
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