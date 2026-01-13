ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Liste belli oldu: 3 milyon TL’nin altındaki en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

Otomatik vitesli otomobillere ilgi artarken, 2026 model ithal araçlar henüz gelmeden en uygun fiyatlı seçenekler öne çıktı. Peki, 3 milyon TL’nin altındaki en uygun fiyatlı otomatik vitesli modeller hangileri?


Liste belli oldu: 3 milyon TL’nin altındaki en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

Otomatik vitesli otomobillere ilgi artarken, kullanım rahatlığı ve konfor bu tercihte etkili oluyor. 2026 model ithal araçların önemli bir bölümü henüz Türkiye’ye gelmemiş olsa da, 3 milyon TL’nin altındaki en ucuz otomatik vitesli otomobiller gündemde. Peki, 3 milyon TL’nin altındaki en uygun fiyatlı otomatik vitesli modeller hangileri? İşte 3 milyon TL'nin altındaki uygun fiyatlı otomatik vitesli otomobiller...

1 Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale

Modelin fiyatı  2 milyon 403 bin lira.

2 MG Yeni HS

MG Yeni HS

MG Yeni HS modeli satış fiyatı 2 milyon 386 bin lira.

3 Chery Tiggo 7 Prestige 4x2

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2

Chery Tiggo 7 Prestige 4x2 modeli 2 milyon 380 bin TL'den satışa sunuluyor.

 

4 Ford Puma Titanium

Ford Puma Titanium

Ford Puma Titanium'un güncel fiyatı 1 milyon 787 bin 100 lira.

5 Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S modelinin satış fiyatı 1 milyon 650 bin lira.

6 Peugeot E-208 GT

Peugeot E-208 GT

Peugeot E-208 GT'nin satış fiyatı ise 1 milyon 960 bin lira.

 

7 Togg T10X V1 RWD

Togg T10X V1 RWD

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil fiyatı 1 milyon 870 bin lira.

 

8 Suzuki Vitara

Suzuki Vitara

Suzuki Vitara'nın satış fiyatı ise 1 milyon 999 bin lira.

9 Hyundai Inster Dynamic

Hyundai Inster Dynamic

Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW satış fiyatı 1 milyon 453 bin lira.

 

10 SsangYong Tivoli

SsangYong Tivoli

SsangYong Tivoli satış fiyatı ise 1 milyon 780 bin lira.

11 Nissan Juke Tekna

Nissan Juke Tekna

Nissan Juke Tekna, 1 milyon 985 bin 400 TL'den satış sunuluyor.

12 Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp

Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp modelinin güncel satış fiyatı 1 milyon 625 bin lira.

13 Opel Corsa

Opel Corsa

Opel Corsa Edition GS satış fiyatı 1 milyon 749 bin lira.

 

14 Skoda Fabia

Skoda Fabia

Skoda Fabia Premium satış fiyatı 1 milyon 733 bin 700 lira.

15 Citroen e-C3 Plus

Citroen e-C3 Plus

Citroen e-C3 Plus satış fiyatı 1 milyon 420 bin lira.

16 Seat Ibiza

Seat Ibiza

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style modelinin satış fiyatı 1 milyon 599 bin lira.

17 Honda Jazz Crosstar

Honda Jazz Crosstar

Honda Jazz Crosstar satış fiyatı 1 milyon 880 bin lira.

18 Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda satış fiyatı 1 milyon 499 bin 900 lira.

19 BYD ATTO 2 Boost

BYD ATTO 2 Boost

BYD ATTO 2 Boost modelinin satış fiyatı 1 milyon 575 bin lira.

20 KIA Picanto Feel

KIA Picanto Feel

KIA Picanto Feel satış fiyatı 1 milyon 290 bin lira.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL