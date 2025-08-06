Mazda'dan yeni elektrikli SUV: İşte EZ-60'ın özellikleri

Küresel pazara yönelik önemli bir adım olan EZ-60, hem tamamen elektrikli (BEV) hem de menzil uzatmalı elektrikli (EREV) versiyonlarıyla piyasaya çıkacak. Pazarın ilgisi oldukça yüksek; araç ilk 48 saatte 10.060 ön sipariş alırken, bu sayı kısa sürede 38.000'in üzerine çıktı. Bu yoğun talep üzerine Changan Mazda, Nanjing'de yaklaşık 24,1 milyon euro değerinde yeni bir üretim hattı kurdu.