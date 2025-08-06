ARA
Mazda'dan yeni elektrikli SUV: İşte EZ-60'ın özellikleri

Mazda, yeni elektrikli SUV modeli EZ-60'ın seri üretimine Çin'de başladı. Changan Mazda ortaklığıyla geliştirilen bu yeni model, Avrupa'da Mazda CX-6e adıyla satışa sunulacak.

06 Ağustos 2025 | 11:42
Mazda'dan yeni elektrikli SUV: İşte EZ-60'ın özellikleri

Küresel pazara yönelik önemli bir adım olan EZ-60, hem tamamen elektrikli (BEV) hem de menzil uzatmalı elektrikli (EREV) versiyonlarıyla piyasaya çıkacak. Pazarın ilgisi oldukça yüksek; araç ilk 48 saatte 10.060 ön sipariş alırken, bu sayı kısa sürede 38.000'in üzerine çıktı. Bu yoğun talep üzerine Changan Mazda, Nanjing'de yaklaşık 24,1 milyon euro değerinde yeni bir üretim hattı kurdu.

 

Teknik özellikler ve performans

Orta sınıf bir SUV olan EZ-60, 4.85 metre uzunluğa, 1.94 metre genişliğe ve 1.62 metre yüksekliğe sahip. 2.90 metrelik aks mesafesiyle arkadan itişli ve iki tona yakın ağırlıkta.

 

BEV Versiyonu: 190 kW'lık bir elektrik motoruna sahip bu versiyonun, Çin'in CLTC test döngüsüne göre yaklaşık 600 km menzil sunması bekleniyor. Batarya tedarikçisi CALB olmasına rağmen, kapasite bilgileri henüz açıklanmadı.

 

EREV Versiyonu (Sadece Çin'de): Bu versiyonda 190 kW'lık elektrik motoruna ek olarak, 1.5 litrelik bir benzinli motor ve 32 kWh'lik LFP batarya bulunuyor. Bu kurulum, sadece elektrik gücüyle 160 km menzil sağlıyor.

 

EZ-60, Changan'ın EPA1 platformunu temel alıyor ve kardeş modeli olan Changan Deepal S07 ile benzer özellikler taşıyor.

 

Avrupa'ya geliş takvimi

EZ-60'ın Avrupa lansmanı, daha önceki Mazda6e örneğinde olduğu gibi Çin lansmanından yaklaşık bir yıl sonra bekleniyor.

 Bu da Avrupa'daki sürücülerin Mazda CX-6e ile 2026 yılı gibi tanışabileceğini işaret ediyor.
