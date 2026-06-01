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  • Dev kruvaziyer Marmaris'te: 1790 turist ilçeye akın etti

Dev kruvaziyer Marmaris'te: 1790 turist ilçeye akın etti

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Malta bayraklı "Marella Discovery" kruvaziyeriyle gelen 1790 turisti ağırladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dev kruvaziyer Marmaris'te: 1790 turist ilçeye akın etti

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyerle Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 1790 turist, ilçedeki turizm hareketliliğine katkı sağladı.

1 265 metrelik gemi

265 metrelik gemi

Patmos Adası'ndan gelen 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

2 1790 yolcu bulunuyor

1790 yolcu bulunuyor

Gemide, çoğu İngiliz 1790 yolcu ve 719 personelin bulunduğu belirtildi.

3 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

4 Bir sonraki durak Antalya olacak

Bir sonraki durak Antalya olacak

"Marella Discovery"nin bir sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.
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