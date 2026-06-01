Dev kruvaziyer Marmaris'te: 1790 turist ilçeye akın etti

Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyerle Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen 1790 turist, ilçedeki turizm hareketliliğine katkı sağladı.
1 265 metrelik gemi
Patmos Adası'ndan gelen 265 metrelik dev yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
3 Tarihi ve turistik yerleri ziyaret ettiler
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
4 Bir sonraki durak Antalya olacak
"Marella Discovery"nin bir sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.