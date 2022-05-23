Otomobil adını Japon kültüründe büyük öneme sahip olan Sakura çiçeğinden alıyor. Nissan Genel Müdür Yardımcısı Asako Hoshino, “Japon pazarı için ezber bozacağına ve EV’leri Japonya’daki müşteriler için çok daha erişilebilir hale getireceğine inanıyoruz” diyor.