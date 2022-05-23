Nissan şirketin uygun fiyatlı ve giriş seviyesindeki mini elektrikli otomobili Sakura’yı tanıttı. Nissan’ın elektrikli araç serisine eklenen en yeni aracın satışlarının bu yaz Japonya’da başlaması planlanıyor.
Otomobil adını Japon kültüründe büyük öneme sahip olan Sakura çiçeğinden alıyor. Nissan Genel Müdür Yardımcısı Asako Hoshino, “Japon pazarı için ezber bozacağına ve EV’leri Japonya’daki müşteriler için çok daha erişilebilir hale getireceğine inanıyoruz” diyor.
Japonya’da minik araçlardan oluşan Kei Car sınıfına giren Sakura dört kişi kapasiteli. Sakura, 3395 mm uzunluk, 1475 mm genişlik, 1655 mm yükseklik ve 2495 mm aks mesafesine sahip ve ağırlığı 1080 kg.
Gücünü 63 güç beygir güç ve 195 Nm tork değeri sunan 47 kW’lık bir elektrikli motordan alıyor.
107 litre bagaj kapasitesi sunuyor. En hafif elektrikli araçlar arasında yer alan Sakura 63 beygir gücünde ve 81 mil (130 km/s) maksimum hıza sahip.
Nissan’ın mühendisleri hatchback’i 20 kWh kapasiteye ve 180 kilometreye kadar yetecek enerjiye sahip bir lityum iyon pil takımıyla donatmış.
Sakura, Standard ve Eco’nun yanı sıra bir Sport sürüş moduna da sahip.
Standart şarj 8 saat, hızlı şarj ise yaklaşık 40 dakika (%80 şarja kadar) sürüyor.
Nissan’a göre Kei segmentindeki en sessiz kabine sahip. Nissan, ProPILOT Park sistemi sayesinde park ederken otomatik olarak yönlendirme, hızlanma, frenleme, vites değiştirme ve park frenini kullanan türünün ilk otomobilini geliştirdiğini belirtiyor.
Bu yaz S, X ve G donanım seviyelerinde satışa sunulacak 2023 Nissan Sakura fiyatları, Japonya’da elektrikli otomobiller için yerel teşvikleri hesaba kattıktan sonra 1,78 milyon yenden (yaklaşık 14.000 dolar) başlıyor. Japonya’da piyasaya çıkan aracın Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.
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