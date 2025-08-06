ARA
DOLAR
40,69
0,21%
DOLAR
EURO
47,47
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
4448,05
0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
10972,63
0,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Nissan Türkiye Ağustos 2025 kampanyasını duyurdu

Nissan Türkiye, Ağustos ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

06 Ağustos 2025 | 14:57
Nissan Türkiye Ağustos 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre Nissan Qashqai’nin Mild Hybrid Designpack, N-Connecta ve Skypack 4x2 donanım seviyelerinde 100.000 TL; e-POWER Qashqai’nin N-Design, Skypack, Platinum ve Platinum Premium donanım seviyelerinde 200.000 TL’ye kadar nakit alım desteği sunuluyor. 
  • Yeni Nissan Juke, Platinum Premium donanım seviyesinde 150.000 TL, diğer donanım seviyelerinde 100.000TL nakit alım desteğiyle sunuluyor. Modelin Platinum ve Tekna donanım seviyesi otomatik şanzımanlı versiyonunda 240.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.
  • Yeni Nissan Townstar’ın Van Benzinli L2 versiyonunda kobilere özel 50.000 TL nakit alım desteği sunuluyor. 300.000TL’ye 10 ay yüzde 0 faiz veya 500.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneği de sağlanıyor.
  • Nissan X-Trail ise Ağustos kampanyası kapsamında Platinum Premium donanım seviyesinde 300.000TL, Platinum donanımında 100.000 TL nakit alım desteği ile satılıyor.
     
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL