Nissan Türkiye Ağustos 2025 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre Nissan Qashqai’nin Mild Hybrid Designpack, N-Connecta ve Skypack 4x2 donanım seviyelerinde 100.000 TL; e-POWER Qashqai’nin N-Design, Skypack, Platinum ve Platinum Premium donanım seviyelerinde 200.000 TL’ye kadar nakit alım desteği sunuluyor.
- Yeni Nissan Juke, Platinum Premium donanım seviyesinde 150.000 TL, diğer donanım seviyelerinde 100.000TL nakit alım desteğiyle sunuluyor. Modelin Platinum ve Tekna donanım seviyesi otomatik şanzımanlı versiyonunda 240.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.
- Yeni Nissan Townstar’ın Van Benzinli L2 versiyonunda kobilere özel 50.000 TL nakit alım desteği sunuluyor. 300.000TL’ye 10 ay yüzde 0 faiz veya 500.000 TL’ye 12 ay yüzde 1,99 faizli ticari kredi seçeneği de sağlanıyor.
- Nissan X-Trail ise Ağustos kampanyası kapsamında Platinum Premium donanım seviyesinde 300.000TL, Platinum donanımında 100.000 TL nakit alım desteği ile satılıyor.