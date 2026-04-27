Omoda & Jaecoo hedefini yılda 1 milyonluk marka olmaya yükseltti

Shawn Xu ayrıca, markanın 3 yıllık ürün yol haritasını da açıkladı. Bu haritaya göre güncel durumda Omoda 4, Omoda 5 ve Omoda 7 olmak üzere 3 modeli bulunan Omoda markasına, üst segmentte T1QC kodlu Off-road Crossover (4600 mm) eklenecek. Boyu Omoda 7’den büyük olmayacak ama pazarlama pozisyonlamasında Omoda markasının zirvesinde yer alacak. Ayrıca B segmente, Omoda 2 isimli bir model daha gelecek ve markanın giriş seviyesi modeli olacak. Bu giriş modelinin de yine Omoda 4 gibi, Mecha tasarımına sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Hırant Kasapoğlu / Auto Show Dergisi Genel Yayın Yönetmeni