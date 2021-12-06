Çip krizi ve kurların etkisiyle otomobil fiyatlarındaki artışlar sürüyor. Peki, Opel’de Aralık ayı itibarıyla binek otomobillerde fiyat listesi nasıl? Opel’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre binek modellerdeki fiyatlar şöyle:

OPEL CORSA FİYATLARI 1.2 75 HP BENZİN MT5 ESSENTIAL 338.900 TL ELEGANCE 347.900 TL

1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION 381.900 TL

1.2 100 HP BENZİN AT8 EDITION 413.900 TL ELEGANCE 427.900 TL

1.2 130 HP BENZİN AT8 ULTIMATE 469.900 TL OPEL ASTRA 1.5 122 HP DİZEL AT9 EDITION 504.900 TL OPEL CROSSLAND 1.2 130 HP BENZİN MT6 ESSENTIAL 419.900 TL

EDITION 441.900 TL 1.2 130 HP BENZİN AT6 ESSENTIAL 447.900 TL

EDITION 469.900 TL

ELEGANCE 493.900 TL

ULTIMATE 529.900 TL 1.5 120 HP DİZEL AT6 ESSENTIAL 477.900 TL

EDITION 499.900 TL

ELEGANCE 523.900 TL YENİ MOKKA FİYATLARI 1.2 130 HP BENZİN AT8 ELEGANCE 534.900 TL

GS LINE 569.900 TL

ULTIMATE 599.900 TL YENİ GRANDLAND X 1.2 130 HP BENZİN AT8 EDITION 659.900 TL

ELEGANCE 696.900 TL 1.5 130 HP DİZEL AT8 EDITION 684.900 TL

ELEGANCE 721.900 TL

ULTIMATE 758.900 TL OPEL INSIGNIA 1.5 122 HP DİZEL AT8 EDITION 655.900 TL

ELEGANCE 710.900 TL

ULTIMATE 752.900 TL

EXCLUSIVE 799.900 TL