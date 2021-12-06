Çip krizi ve kurların etkisiyle otomobil fiyatlarındaki artışlar sürüyor. Peki, Opel’de Aralık ayı itibarıyla binek otomobillerde fiyat listesi nasıl? Opel’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre binek modellerdeki fiyatlar şöyle:
Çip krizi ve kurların etkisiyle otomobil fiyatlarındaki artışlar sürüyor. Peki, Opel’de Aralık ayı itibarıyla binek otomobillerde fiyat listesi nasıl? Opel’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre binek modellerdeki fiyatlar şöyle:
TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, kasım ayında enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji grubundan gelirken, yıllık tüketici enflasyonuna katkı...Daha fazla oku
Fransa-İtalya sınırındaki Mont Blanc'da bir dağcının 8 yıl önce bulduğu değerli taşlar, bölge yetkilileriyle dağcı arasında eşit olarak paylaşıldı. Independent'ın...
Biden, ABD istihbaratının Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin askerle askeri saldırı planladığını belirlediğini yönelik haberlerin ardından Ukrayna'ya saldırmayı 'çok, çok zor'...
ABD istihbaratından sızan belgede Rusya’nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddia edildi ABD istihbaratı, Rusya’nın Ukrayna’ya 175 bin askerin katılacağı bir saldırı...
Avrupa medyasının gündeminde bugün ilginç bir olay var. İtalyan bir adam koronavirüs aşısı olmadan aşı sertifikası almak için sahte kol...
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