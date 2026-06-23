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  • İran’da bankacılık sistemine siber saldırı: Mobil uygulamalar ve kart hizmetleri çöktü

İran’da bankacılık sistemine siber saldırı: Mobil uygulamalar ve kart hizmetleri çöktü

ABD’nin İran petrolüne yönelik yaptırımları geçici olarak askıya almasının ardından İran bankacılık sistemi siber saldırıyla sarsıldı. Merkez Bankası’na bağlı Enformatik Hizmetleri Şirketi, çok sayıda bankada kart ve mobil işlemlerin aksadığını doğrularken, hizmetler güvenlik amacıyla geçici olarak durduruldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran’da bankacılık sistemine siber saldırı: Mobil uygulamalar ve kart hizmetleri çöktü

İran’da aralarında Milli, Ticaret, Saderat ve Millet Bankası’nın da bulunduğu çok sayıda bankada kart ve mobil bankacılık hizmetlerinde kesintiler yaşandı. İranlı yetkililer, aksaklıkların siber saldırı kaynaklı olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası'ndan siber saldırı açıklaması

Diğer yandan Merkez Bankasına bağlı Enformatik Hizmetleri Şirketi tarafından yapılan açıklamada, bazı bankaların "kart tabanlı sistemlerinde" yaşanan aksaklığın siber saldırılardan kaynaklandığı duyuruldu.

Hizmetler geçici olarak durduruldu

Şirketin açıklamasında, herhangi bir yetkisiz erişimi önlemek ve müşteri verilerinin ve varlıklarının güvenliğini korumak amacıyla, kart tabanlı hizmetlerin geçici olarak erişime kapatıldığı belirtilirken, "Teknik ekipler ve siber güvenlik uzmanları, oluşan aksaklıkları gidermek için çalışıyorlar ve böylece hizmetlerden yeniden yararlanılabilmesi sağlanacak" denildi.

Saldırı ABD’nin yaptırımları askıya alması sonrası yaşandı 

ABD Hazine Bakanlığı, İran ile varılan mutabakat kapsamında, 60 gün öngörülen müzakere süreci boyunca 21 Ağustos tarihine kadar İran petrolüne yaptırımları askıya almış ve İran'ın ABD doları cinsinden ticaret yapabilmesi için geçici lisans yayımlamıştı.

Etiketler
iran Banka siber saldırı İran bankaları
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