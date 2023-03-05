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  • Opel mart kampanyasını duyurdu: Peki, Opel'in Mart 2023 başlangıç fiyatları ne kadar?

Opel mart kampanyasını duyurdu: Peki, Opel'in Mart 2023 başlangıç fiyatları ne kadar?

Opel, mart ayına ilişkin kredi seçeneklerini duyurdu. Peki, Opel'in Mart 2023 listesinde başlangıç fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

05 Mart 2023 | 14:05
0
Opel mart kampanyasını duyurdu: Peki, Opel'in Mart 2023 başlangıç fiyatları ne kadar?

Opel'den yapılan açıklamaya göre Opel'in Mart kampanyası ve başlangıç fiyatları şöyle:

1
OPEL CORSA

OPEL CORSA

Opel'in hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 539 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
2
OPEL CORSA e

OPEL CORSA e

Opel Corsa'nın elektrikli versiyonu Corsa-e ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 879 bin 900 TL'ye satılıyor.
3
OPEL ASTRA

OPEL ASTRA

Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli, 798 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
4
OPEL CROSSLAND

OPEL CROSSLAND

Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Crossland, 709 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla satılıyor.
5
OPEL MOKKA

OPEL MOKKA

Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle 958 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları için Opel Mokka'da ek indirim seçeneği bulunuyor.
6
OPEL MOKKA-e

OPEL MOKKA-e

Opel Mokka'nın elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği ve Eşarj kartı hediyesiyle 966 bin 900 TL'ye satılıyor.
7
YENİ GRANDLAND

YENİ GRANDLAND

Yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, 0 faizli kredi seçeneğiyle 1 milyon 142 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
8
TİCARİ ARAÇLAR

TİCARİ ARAÇLAR

Opel ticari araç ürün ailesinde mart ayında 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuyor. Combo Life'a 580 bin 900 TL, Combo Carga ise 455 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor.
9

Vivaro Cargo, 606 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 742 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.
10

Yeni Zafira Life, 1 milyon 43 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla satılıyor.
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