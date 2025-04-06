ARA
DOLAR
37,99
0,14%
DOLAR
EURO
41,62
-0,75%
EURO
GRAM ALTIN
3710,38
-2,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9379,83
-1,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Otomobil devi ABD sevkıyatlarını durdurdu

Ünlü İngiliz otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, ABD Başkanı Donald Trump’ın araç ithalatına uyguladığı gümrük vergilerinin etkisini değerlendirmek amacıyla ABD’ye sevkiyatlarını bir ay süreyle durduracağını duyurdu.

06 Nisan 2025 | 15:25
Otomobil devi ABD sevkıyatlarını durdurdu

İngiltere’nin en büyük otomobil üreticilerinden Jaguar Land Rover, ABD’yi şirketin lüks markaları için 'önemli bir pazar' olarak nitelendiriyor.

Jaguar Land Rover’ın bir sözcüsü Pazar günü CNBC’ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "İş ortaklarımızla yeni ticaret koşullarını ele almak için çalışırken, orta ve uzun vadeli planlarımızı geliştirirken, Nisan ayında sevkiyat duraklatması da dahil olmak üzere planlanmış kısa vadeli eylemlerimizi yürürlüğe koyuyoruz” dedi.

CNBC'nin haberine göre özellikle tedarik zincirlerinin yüksek oranda küreselleşmesi ve Kuzey Amerika genelindeki üretim faaliyetlerine yoğun bağımlılık göz önüne alındığında, tırmanan ticaret savaşının küresel otomotiv endüstrisi üzerinde derin bir etki yaratması bekleniyor . Trump’ın otomobillere uyguladığı gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinden bu yana, otomobil devleri fiyat artışı, ithalat vergisi, üretim durdurma ve hatta personel çıkarma planlarını duyurdu.

İlgili Haberler
39 gün sürdü, 7 bin araçla Türkiye'ye geldi
39 gün sürdü, 7 bin araçla Türkiye'ye geldi
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
2025'te servetini koruyup artıran tek isim o oldu
2025'te servetini koruyup artıran tek isim o oldu
Bir uzmana göre çocuğun 'üstün yetenekli' olduğunu gösterebilecek 5 ipucu
Bir uzmana göre çocuğun 'üstün yetenekli' olduğunu gösterebilecek 5 ipucu
0
  • ALTIN GRAM - TL 3710,38 -2,32%
  • ALTIN ONS 3037,42 -2,46%
  • BIST 100 9379,83 -1,1%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,999 0,643%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42305 0,95238%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,5 0,5021%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9947 0,1434%
  • EURO/DOLAR 1,0964 -0,8196%
  • EURO/TURK LIRASI 41,6192 -0,749%
  • STERLIN/DOLAR 1,29013 -1,51868%
Borsa Haberleri
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
GERİ
İLERİ
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 4 şirket
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Trump'a göre piyasalar patlayacak, borsa patlayacak
Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
Koç Holding'de temettü rakamı kesinleşti
Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL