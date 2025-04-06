Otomobil devi ABD sevkıyatlarını durdurdu

İngiltere’nin en büyük otomobil üreticilerinden Jaguar Land Rover, ABD’yi şirketin lüks markaları için 'önemli bir pazar' olarak nitelendiriyor.

Jaguar Land Rover’ın bir sözcüsü Pazar günü CNBC’ye e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "İş ortaklarımızla yeni ticaret koşullarını ele almak için çalışırken, orta ve uzun vadeli planlarımızı geliştirirken, Nisan ayında sevkiyat duraklatması da dahil olmak üzere planlanmış kısa vadeli eylemlerimizi yürürlüğe koyuyoruz” dedi.

CNBC'nin haberine göre özellikle tedarik zincirlerinin yüksek oranda küreselleşmesi ve Kuzey Amerika genelindeki üretim faaliyetlerine yoğun bağımlılık göz önüne alındığında, tırmanan ticaret savaşının küresel otomotiv endüstrisi üzerinde derin bir etki yaratması bekleniyor . Trump’ın otomobillere uyguladığı gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinden bu yana, otomobil devleri fiyat artışı, ithalat vergisi, üretim durdurma ve hatta personel çıkarma planlarını duyurdu.