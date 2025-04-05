2025'te servetini koruyup artıran tek isim o oldu

Warren Buffett'ın net serveti 2025 yılında 12 milyar dolar artarak 155 milyar dolara ulaştı ve onu dünyanın en zengin altıncı kişisi yaptı. Bu artış, Berkshire Hathaway hisselerinin yaklaşık %3 değer kazanmasına bağlanıyor. Aynı dönemde, Elon Musk'ın serveti 130 milyar dolar, Jeff Bezos'unki 45 milyar dolar ve Mark Zuckerberg'inki 28 milyar dolar azaldı. LVMH CEO'su Bernard Arnault 18 milyar dolar, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ise 3 milyar dolar kayıp yaşadı. ​

Kaynak: Bloombergh

"Omaha Kahini" olarak bilinen Warren Buffett, tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri olarak biliniyor. 94 yaşındaki Buffett, uzun vadeli ve disiplinli yatırım yaklaşımıyla tanınıyor. Buffett, sigorta şirketi Geico, pil üreticisi Duracell ve restoran zinciri Dairy Queen gibi düzinelerce şirketin sahibi olan Berkshire Hathaway'i yönetiyor. ABD'li bir kongre üyesinin oğlu olan Buffett ilk kez 11 yaşındayken hisse senedi satın almış ve ilk vergi beyanını 13 yaşındayken vermis.

FORBES LİSTESİNDE DE ALTINCI SIRAYA ÇIKTI

Warren Buffett, Forbes'un milyarderler endeksinde de 154 milyar dolarlık net servetle 6. sırada yer alıyor. Yılbaşından bu yana ise 20 milyar dolar artıda görünüyor.