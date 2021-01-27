Pandeminin vurduğu 2020’de küresel otomotiv üretimi 16 milyon adet azalırken, Türkiye’de ise 150 bin araçlık kayıp yaşandı.

Sektör, aşılama sürecinin de etkisiyle başlayacak normalleşme atmosferi ile 2021’de 1,5 milyon adetlik üretim hedefliyor.

Otomotiv sektörü 1,5 milyon araç üretecek Otomotiv sektörü 2020 yılında pandemi nedeniyle küresel olarak ağır darbe aldı ve ikinci dalga ile bu olumsuz etki devam ediyor.

Haziran ve temmuz aylarında toparlanmaya başlayan sektör, kasım ayında tekrar ikinci dalganın etkisi ile karamsar havaya girmeye başladı.

2020 yılında 5 milyon adedi Avrupa’da olmak üzere, araç üretiminin küresel olarak 16 milyon adet azalacağı tahmin ediliyor.

2021 yılında ise sektörde kademeli bir toparlanma beklentisi hakim. 2021’de sektörde küresel üretim artışının yüzde 13, Avrupa’daki artışın ise yüzde 16 seviyelerinde olacağı öngörülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.