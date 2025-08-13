ÖTV düzenlemesi 2. elde fiyatları nasıl etkiledi?

Şirketin paylaştığı Aylık Fiyat Endeksi’ne göre, haziran ayında 807.159 TL olan ilan fiyatları temmuz ayında ortalama 817.985 TL oldu. Nominal fiyatlarda sınırlı bir artış gözlenirken, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlar haziran ayına göre %0,70 oranında geriledi. Böylece haziran ayında kaydedilen %1,17’lik düşüşe göre reel fiyatlardaki gerilemenin yavaşladığı gözlemlendi.

Şirketin CEO’su Önder Oğuzhan, konuyla ilgili “Temmuz ayında ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik devam etti. Özellikle ayın ortasında gündeme gelen ÖTV matrah düzenlemesiyle birlikte, vergi avantajı olan modellerin fiyatlarının artması tüketicileri ikinci el piyasasına yöneltti. Bu gelişmenin de etkisiyle ilanlarda reel fiyatlardaki gerilemenin hız kestiğini görüyoruz. Ağustos ayında ise sıfır kilometre araçlardaki kampanyaların sona ereceğini ve olası fiyat artışları sebebiyle ikinci elde hareketliliğin ve ilginin süreceğini tahmin ediyoruz.” İfadelerini kullandı.

İlanlarda en çok görülen marka ve modeller



Açıklamaya göre Temmuz ayında şirketin ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Ford, Volkswagen, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve BMW oldu.

Model bazında bakıldığında ise temmuz ayında ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Egea, Corolla, Astra, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa oldu.

1.000.000 TL ve üzerindeki araç ilan oranı arttı



Şirketin verilerine göre, temmuz ayında 500.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı %1,9 puan azalırken, 1.000.000 TL ve üzerindeki araç ilanlarının oranı %2,3 puan artış gösterdi. 500.001 TL’den 1.00.000 TL’ye kadar olan araçların ilan oranı ise benzer seyretti.

İlanların model yılına göre dağılımı



Temmuz ayında 5 yaşa kadar olan araçların ilan oranı, haziran ayına göre %0,4 puan artarak %29,7’ye yükseldi. 6-9 yaş aralığındaki araçların oranı %16 olurken, 10-15 yaş aralığındaki araçlar için bu oran %26,4 olarak kaydedildi. 16-20 yaş aralığındaki araçlar %12 oranında pay alırken, 20 yaş ve üzeri araçların ilan oranı da %15,9 oldu.



Dizel ve hibrit araçların ilan oranı arttı



Temmuz ayında dizel araçların ilan oranında dikkat çekici bir artış gözlemlendi. Dizel araçların ilan oranı, bir önceki aya göre %5,07 puan artarak %45,52’ye yükseldi. Aynı dönemde benzinli araçların ilan oranı %4,51 puanlık düşüşle %37,18’e gerilerken, LPG’li araçların oranı da %1,07 puanlık düşüşle %14,64’e geriledi. Elektrikli araçların ilan oranı ise küçük bir artışla %0,83’e yükseldi. Hibrit araçların oranı da küçük bir artışla %1,83 olarak kaydedildi. Yılın başından bu yana ilanlardaki hibrit araç oranı ilk kez bu seviyelere yükseldi.



Otomatik vitesli araçların ilan oranı yükselmeye devam ediyor



Temmuz ayında otomatik vitesli araçların ilan oranında artış gözlemlendi. Haziran ayında %38 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı, temmuz ayında %1 puanlık artışla %39’a yükseldi. Aynı dönemde düz vitesli araçların ilan oranı %1 puan azalarak %54’e gerilerken, yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı ise %7 seviyesinde sabit kaldı.



