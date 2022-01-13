İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın, ÖTV matrah değişikliği ile 425 bin TL’nin altındaki otomobillerde fiyatların yüzde 5 ile 10 arasında düşeceğini kaydetti. İndirimlerin en çok yerli üretim araçlarda görüleceğine işaret eden Yalçın, düzenlemeyle birlikte ikinci el otomobillerde çok fazla olmasa da yaklaşık 1 ay sonra hafif geri çekilme yaşanabileceğini kaydetti.

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Yalçın, otomobil fiyatlarının bugün uygulamaya giren özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yalçın’ın açıklamaları şöyle:

“265 bin TL’nin altındaki otomobillerde bu yeni ÖTV matrah güncellemesiyle bir değişiklik olmayacak.

Hangilerinde değişiklik olacak? 425 bin TL’nin altındaki otomobillerde. Nasıl bir değişiklik olacak? Yüzde 5 ile 10 arasındaki oranlarda bir geri gelme gerçekleşecek bu araç dilimlerinde.

Şurada unutulmaması gereken bir nokta var. 425 bin TL’nin altında çok fazla araç yok. Bu kime yarar? Yerli üretim araçlara yarar. Dolayısıyla yerli üretim araçların daha fazla bu indirimden yararlanacağını düşünüyorum.

Peki bu ikinci ele nasıl yansır? Ona da bakmak lazım. İkinci ele yansıması bu ÖTV matrah güncellemesindeki ara dilimlerin güncellenmesi gelmesiyle birlikte çok fazla bir değişiklik olmaz. İkinci elde zaten şu an satıcıların araç fiyatlarını geri çekmeye başlamasından kaynaklı hafif bir fiyatlarda geri gelme var. Bu ÖTV matrah güncellenmesiyle birlikte yaklaşık 1 ay sonra ikinci elde gene buna bağlı hafif geri gelmeler görebiliriz. Tabi bu bir olasılık.”

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