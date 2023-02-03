ARA
Bist 100
4798,29
0,97%
Bist 100
Dolar/TL
18,8228
0,1101%
Dolar/TL
Euro/TL
20,5795
0,2246%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0933
0,1768%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1155,88
-0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Otomotiv
  • Porsche bayisinden 130 bin $'lık hata: İlanı yanlış koyunca...

Porsche bayisinden 130 bin $'lık hata: İlanı yanlış koyunca...

Çin'deki bir Porsche bayisi, en yeni Panamera spor otomobili için çevrimiçi bir reklam yayınladığında, en çok dikkat çeken motorun şık kıvrımları değil uygun fiyatıydı. Lüks aracın fiyatını 148 bin dolar yerine 18 bin dolar olarak giren bayi hatasını fark edip ilanı düzeltse de yüzlerce kişi rezervasyon ücretini ödeyerek Alman yapımı yarış arabasını almaya çalıştı.

03 Şubat 2023 | 13:10
Son Güncellenme: 03 Şubat 2023 | 17:50
0
Porsche bayisinden 130 bin $'lık hata: İlanı yanlış koyunca...

Çin'deki bir Porsche bayisi, 18.000 dolara 2023 Panamera'nın reklamını yaptıktan sonra alıcılarla dolup taştı. Tek sorun, lüks spor otomobilin liste fiyatının 148.000 dolar olmasıydı. 

Yinchuan kasabasındaki bayi hatasını fark etti ve ilanı düzeltti, ancak daha önce yüzlerce pazarlık avcısı 911 yuan (135 $) rezervasyon ücretini ödeyerek Alman yapımı yarış arabasını almaya çalıştı.

Almanya merkezli otomobil üreticisinin bir sözcüsü, bayinin "listelenen perakende fiyatında ciddi bir hata" içeren bilgiler yüklediğini kabul etti. 

Hatasını anlayınca yanlış bilgileri derhal geri çeken bayi, çevrimiçi rezervasyon yapan ve bayinin stoklarında bulunan tek araçla ilgili ücreti ilk ödeyen kişiyle "kabul edilebilir bir pazarlık için" temasa geçti. 

Sözcü, Porsche'nin durumu açıklamak ve özür dilemek için diğer tüm teklif sahipleriyle ayrı ayrı iletişime geçtiğini ve rezervasyon ücretlerini 48 saat içinde iade edeceğini söyledi.

Porsche, küresel ticaretinin yaklaşık üçte birini Çin'de yapıyor. Şirket, ülkede 2022'nin ilk yarısında 6,2 milyar dolar değerinde araba sattı.

 

 

 

İlgili Haberler
Otomobilde 2022'de en çok tercih edilen markalar belli oldu
Otomobilde 2022'de en çok tercih edilen markalar belli oldu
0
  • ALTIN GRAM - TL 1155,88 -0,05%
  • ALTIN ONS 1910,03 -0,15%
  • BIST 100 4798,29 0,97%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8228 0,1101%
  • EURO/TURK LIRASI 20,5795 0,2246%
  • EURO/USD 1,0933 0,1768%
  • INGILIZ STERLINI 1,22474 0,07354%
  • JAPON YENI 128,471 -0,218%
  • KANADA DOLARI 1,33516 0,28618%
  • RUS RUBLESI 70,315 0,3568%
Günün En Çok Okunanları
Bir şirket daha borsaya geliyor...
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara ve tüm yurt için son tahminler...
GERİ
İLERİ
Bir şirket daha borsaya geliyor...
İçişleri Bakanı Soylu: Dördüncü seviye alarm verdik
Kar yağışı ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara ve tüm yurt için son tahminler...
50'den fazla il merkezi ve bazı ilçelerde bugün okullar tatil
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL