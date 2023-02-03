Çin'deki bir Porsche bayisi, 18.000 dolara 2023 Panamera'nın reklamını yaptıktan sonra alıcılarla dolup taştı. Tek sorun, lüks spor otomobilin liste fiyatının 148.000 dolar olmasıydı.

Yinchuan kasabasındaki bayi hatasını fark etti ve ilanı düzeltti, ancak daha önce yüzlerce pazarlık avcısı 911 yuan (135 $) rezervasyon ücretini ödeyerek Alman yapımı yarış arabasını almaya çalıştı.

Almanya merkezli otomobil üreticisinin bir sözcüsü, bayinin "listelenen perakende fiyatında ciddi bir hata" içeren bilgiler yüklediğini kabul etti.

Hatasını anlayınca yanlış bilgileri derhal geri çeken bayi, çevrimiçi rezervasyon yapan ve bayinin stoklarında bulunan tek araçla ilgili ücreti ilk ödeyen kişiyle "kabul edilebilir bir pazarlık için" temasa geçti.

Sözcü, Porsche'nin durumu açıklamak ve özür dilemek için diğer tüm teklif sahipleriyle ayrı ayrı iletişime geçtiğini ve rezervasyon ücretlerini 48 saat içinde iade edeceğini söyledi.

Porsche, küresel ticaretinin yaklaşık üçte birini Çin'de yapıyor. Şirket, ülkede 2022'nin ilk yarısında 6,2 milyar dolar değerinde araba sattı.