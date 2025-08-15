Porsche ve Volkswagen'i kontrol eden aile sürpriz şirketlere göz dikti

Financial Times'in haberine göre ailenin yatırım aracı Porsche SE yaptığı açıklamada, varlık portföyünün, şirketi daha da çeşitlendirmek amacıyla yeni yatırımlarla dinamik bir şekilde genişletileceğini duyurdu.

Bu karar, hem VW hem de spor otomobil üreticisi Porsche AG’nin Çin’de satışların ciddi şekilde düşmesi, karların daralması ve Almanya’daki maliyet düşürme önlemleriyle mücadele ettiği bir dönemde alındı.

Porsche SE, yakın zamanda ABD’de Greyhound markasının sahibi olan uzun mesafe otobüs şirketi Flix’in hisselerini, ayrıca drone üreticisi Quantum Systems ve otonom kamyon yazılımı geliştiren Waabi’yi satın aldı.

Şirketin internet sitesine göre, 2014’te ABD veri sağlayıcısı Inrix’e yapılan yatırım, Porsche SE’nin iki otomobil üreticisi dışındaki ilk yatırımı oldu. Web sitesinde listelenen 19 portföy yatırımının 10’u 2023’ten bu yana gerçekleşti.

Salı günü yapılan açıklama, Porsche AG yönetim kurulunda yapılan değişikliklerle eş zamanlı oldu. Bu değişiklikler, mali işler sorumlusu Lutz Meschke ve satış-pazarlamadan sorumlu Detlev von Platen’in sözleşmelerinin erken sona erdirilmesi kararıyla başladı.

İki hafta önce Porsche AG, Almanya’da 1.900 işçinin işten çıkarılacağını açıkladı. Şirket, bunu “elektromobilitenin gecikmeli yaygınlaşmasına” bağladı.

VW ve Porsche’deki sıkıntılar, servetinin büyük kısmı bu iki otomotiv şirketine bağlı olan Porsche-Piech ailesi için mali risk oluşturuyor.

Porsche SE, geçen yıl VW’deki hissesinin defter değerinin yaklaşık 20 milyar euro — yani yüzde 40 — oranında değer kaybı yaşayacağını; Porsche AG için ise 3,5 milyar euroya kadar bir değer düşüşü beklediğini açıklamıştı.